Von Tobias Hlusiak

Auf dem Platz ist Jessic Ngankam ein Bulle. Mit unbändiger Kraft stellt er seinen Körper zwischen Ball und Gegner, wirft sich in jeden Zweikampf oder eben in Flankenbälle - je nachdem, was gerade gefordert ist.

"Ich bin ein robuster Stürmer, der zielstrebig das Tor sucht. Das würde mich ganz gut beschreiben", sagt er selbst im exklusiven Interview mit ran nach dem Abschlusstraining für das Testspiel der U21 in Rumänien (ab 17:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream).

Wie der 22-Jährige diese Worte aber spricht, passt so gar nicht zum Inhalt. Außerhalb des Platzes ist der Herthaner nämlich alles andere als ein Lautsprecher. Leise und bedacht kommt er daher, fast etwas scheu.

"Ein cooles Erlebnis" sei sein erstes Länderspiel samt Premierentor für die U21 gewesen. Für die lobenden Worte von Bundestrainer Hansi Flick, der Ngankam schon in der Halbzeit sehr wohlwollend bewertete, hatte er sich schon am vergangenen Freitagabend artig bedankt.

Ngankam bald im A-Team?

Und so könnte es sein, dass wir in diesen Tagen die ersten großen Schritte in die vielversprechende Zukunft des gebürtigen Berliners beobachten. Der Weg in die "große" Nationalmannschaft jedenfalls ist "nicht so weit, wie man immer dachte", hatte Ngankam selbst schon vor dem Spiel gegen Japan gesagt.

Da stand er ganz unter dem Eindruck, der nun nachdrücklich durchgeführten neuen Leitlinie des DFB. "Die Verzahnung zwischen den beiden wichtigsten Mannschaften, die muss einfach wieder vorhanden sein. Es ist unser großes Ziel, Spieler aus der U21 wieder näher ranzuführen", betonte auch Sportdirektor Rudi Völler.

Gesagt, getan. Gleich fünf Spieler, die der U21 entstammen, nominierte Flick für den aktuellen A-Kader. Einen gemeinsamen Teamabend gab es obendrauf.

Ngankam verehrte Drogba und Eto'o

"Ich denke, dass ich mich noch verbessern muss. Aber veilleicht kommt es dann irgendwann dazu, dass ich mal in der A-Nationalmannschaft angreife", schmunzelt Ngankam im Gespräch mit ran-Moderator Max Zielke. Gute Karten hätte er. Denn Mittelstürmer seiner Art gibt es in Deutschland nicht viele.

"Früher waren meine Vorbilder Didier Drogba und Samuel Eto'o", sagt er. Beim letzten EM-Test in Rumänien will er nun beweisen, dass er die pure Kraft des einen und die Raffinesse des anderen schon in sich trägt.

"Sehr, sehr heiß", sei die Mannschaft auf die kommenden Monate und die angestrebte Titelverteidigung.

Für den Berliner könnten sie zum wichtigen Schritt auf der Karriereleiter werden.