München - Er ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, vielseitig einsetzbar, stark im Zweikampf und sogar effektiv vor dem gegnerischen Tor.

Ridle Baku zählt bei der U21-Europameisterschaft (ab 24. März live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) zu den großen Hoffnungsträgern der deutschen Mannschaft. Er ist der einzige Spieler im Aufgebot, der bereits für die A-Nationalmannschaft gespielt hat.

Beim VfL Wolfsburg den nächsten Schritt gemacht

Der 22-Jährige nahm in der laufenden Saison eine rasante Entwicklung. Zum Ende der Sommer-Transferperiode wechselte er für eine Ablöse von zehn Millionen Euro vom FSV Mainz 05 zum VfL Wolfsburg. "Für junge Spieler ist der VfL eine gute Adresse, um den nächsten Schritt zu gehen", sagt er.

Baku könnte auch im rechten oder zentralen Mittelfeld spielen, ist in Wolfsburg aber als Rechtsverteidiger gesetzt. Seit dem vierten Spieltag stand er in jeder Partie in der Startelf und bewies mit fünf Toren und vier Vorlagen seine offensiven Qualitäten.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz schwärmt: "Weit vorrücken und offensiv dabei sein, das ist sicherlich eine seiner Stärken."

Auch Zwillingsbruder Makana Baku war U21-Nationalspieler

Baku entsprang einer echten Fußball-Familie. Sein Zwillingsbruder Makana Baku hat im Jahre 2019 selbst drei Spiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft absolviert, steht beim Zweitligisten Holstein Kiel unter Vertrag und wurde im Januar an den polnischen Erstligisten Warta Posen verliehen.

Der ältere Bruder Kokolo Baku war Jugendspieler beim SV Darmstadt 98 und dem FSV Frankfurt, ist heute aber nicht mehr im Fußball aktiv.

"Mein Vater hat bereits im Amateurbereich Fußball gespielt. Für uns Brüder war Fußball ebenfalls das Schönste", erinnert sich Ridle Baku. "Sobald wir die Hausaufgaben erledigt hatten, gingen wir auf den Bolzplatz und kamen erst spät abends wieder nach Hause. So verlief jeder Tag. Es war eine Leidenschaft, die einfach Spaß gemacht hat. Mehr als Fußball habe ich nicht gebraucht."

Benannt nach Karl-Heinz Riedle

Von seinem Vater bekam er auch seinen Spitznamen Ridle verpasst - in Anlehnung an den früheren deutschen Nationalspieler Karl-Heinz Riedle. Sein eigentlicher Name lautet Bote Nzuzi Baku.

"Ich wurde bereits von Kleinauf Ridle genannt - bis heute. Daher habe ich das in meinen Personalausweis eintragen lassen", erzählt er. Einen persönlichen Kontakt zu seinem "Namensvetter" hatte er bislang zwar nicht: "Aber wir haben einmal ein bisschen miteinander geschrieben und ich habe mir Videos aus seiner aktiven Zeit angesehen."

Karl-Heinz Riedle wurde 1990 Weltmeister und zwei Jahre später Vize-Europameister. Auch Baku könnte in diesem Sommer seinen ersten Titel mit einer Nationalmannschaft gewinnen.

U21 oder A-Nationalmannschaft?

Zunächst gilt es, mit der U21 die Gruppenphase zu überstehen und sich als Erster oder Zweiter für das Viertelfinale zu qualifizieren, das am 31. Mai ausgetragen wird.

Doch würde Baku daran überhaupt teilnehmen? Nicht ausgeschlossen, dass er auf die Runde der letzten Acht verzichtet und stattdessen von Joachim Löw für die Europameisterschaft nominiert wird.

Kurios: Baku würde mit der bevorstehenden U21-Gruppenphase dann zwei Europameisterschaften innerhalb von drei Monaten bestreiten.

Am 11. November debütierte Baku beim 1:0 gegen Tschechien für die A-Nationalmannschaft, stand sogar in der Startelf und spielte die kompletten 90 Minuten durch.

"Ich habe versucht, das einfach zu genießen. Nicht jeder Profi hat die Gelegenheit, für die Nationalmannschaft zu spielen", sagt er. "Vielleicht kommt es ja noch mal dazu, dass ich für die Nationalmannschaft spielen darf."

Stellt sich nur die Frage, mit welcher Mannschaft die Chance auf den Gewinn der Europameisterschaft größer wäre - mit der A-Nationalmannschaft oder der U21?

"Deutschland ist immer eine Turniermannschaft", stellt Baku klar. "Man weiß nie, wie so ein Turnier ausgeht. Aber ich denke, dass beide Mannschaften um den Titel mitspielen können."

Der Traum von Madrid und Barcelona

Möglicherweise könnte sich Baku mit einem erfolgreichen Turnier sogar für höhere Aufgaben empfehlen. Laut Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner passt Baku zur Philosophie des VfL Wolfsburg, weil man Spieler aufbauen, fördern und auch ziehen lassen würde, wenn Sie den nächsten Schritt machen.

Der Vertrag von Baku gilt zwar bis zum Sommer 2025, weshalb er sich mit solchen Plänen bislang noch nicht beschäftigt habe. "Aber wenn irgendwann Real Madrid oder der FC Barcelona anrufen, könnte ich schwer Nein sagen", fügte er lachend hinzu. "Aber das ist Zukunftsmusik." Noch.

