Am Rande des Länderspiels der deutschen U21-Nationalmannschaft (JETZT LIVE auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) hat sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler zur Entlassung von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann geäußert.

"Das war für mich - wie für viele andere - überraschend", sagte Völler im Gespräch mit ran. Dann versuchte er sich an einem Erklärungsansatz: "Es werden manchmal Entscheidungen getroffen, die man akzeptieren muss. Wenn du bei einem Klub wie dem FC Bayern den Ansprüchen hinterher hinkst, ist das schwierig. Die Verantworlichen werden ihre Gründe gehabt haben."

Die Spiele gegen PSG in der Champions League, die Nagelsmann mit seiner Mannschaft beide gewann, seien "herausragend" gewesen. "Gegen Leverkusen war es dann eher nicht so. Dann geht es manchmal schnell", so Völler.

Zu Nachfolger Thomas Tuchel sagte Völler kurz und bündig: "Wenn du es so machen möchtest, wie die Verantwortlichen es getan haben, ist das sicher eine gute Wahl."

Völler will Flick unter die Arme greifen

Außerdem sprach der 62-Jährige über seinen Plan mit dem deutschen Fußball. "Ich bin ein Kind des DFB und möchte bis zur wunderbaren Heim-EM im kommenden Jahr mithelfen und Hansi Flick unterstützen", sagte Völler, der sich als "Konfliktlöser zwischen Bundestrainer und Vereinen sieht.

Die U21 sieht Völler als wichtiges Instrument für die A-Mannschaft. Gleich fünf Spieler aus dem Nachwuchsteam hatte Bundestrainer Flick in seinen Kader für die Länderspiele gegen Peru und Belgien berufen.

Trotzdem liee der Fokus auch auf der U21-EM im Sommer in Georgien und Rumänien. Völler selbst will bei den Spielen des deutschen Teams vor Ort sein. "Unser Ziel ist es, den Titel zu gewinnen", sagte er.