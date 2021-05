München - Die U21-Europameisterschaft geht in die heiße Phase. Am Montag stehen gleich alle vier Viertelfinal-Partien auf dem Programm. Unter anderem trifft dabei Spanien auf Kroatien (ab 17.50 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de).

Die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften scheint auf dem Papier klar zu sein, denn die Spanier gehen als Europameister in die Mission Titelverteidigung. Sie stehen bereits zum dritten Mal in Folge in der K.o.-Phase. In der Gruppenphase qualifizierte sich die Truppe souverän als Erster der Gruppe B mit zwei Siegen, einem Unentschieden und dementsprechend sieben Punkten.

Ganz anders dagegen die Ausgangslage für Kroatien. Die Kroaten sind das erste Team seit Weißrussland 2011, das sich mit zwei Pleiten und nur drei Punkten für das Viertelfinale qualifiziert hat. Möglich machte dies der direkte Vergleich dreier Teams mit jeweils zwei Niederlagen. Im Viertelfinale werden nun aber die Karten neu gemischt.

Die meisten Tore in Halbzeit zwei

Spanien brillierte in der Gruppenphase vor allem defensiv und kassierte nicht ein einziges Gegentor. Dies war aber auch bitter nötig. Mit nur fünf Toren aus 52 Torschüssen hatte die Offensive die zweitschlechteste Chancenverwertung aller Teilnehmer - nur Deutschland war noch schlechter.

Die Kroaten wiederum kassierten so viele Gegentore wie kein anderes Team, vor allem Standards machten der Truppe zu schaffen.

In der Partie dürfen die Fans auf ein spätes Spektakel hoffen. Die Spanier erzielten nämlich jedes ihrer fünf Tore in der zweiten Halbzeit. Ähnlich ging es auch bei den Kroaten zu. In deren Gruppenphase fielen die meisten Tore nach der Pause.

Beide Mannschaften konnten dabei jeweils vier Torschützen vorweisen. Bei den Spaniern traf nur Dani Gomez als Joker doppelt.

