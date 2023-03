aus Frankfurt berichtet Tobias Hlusiak

Mittelstürmer gibt es nicht wie Sand am Meer. Schon gar keine außergewöhnlich guten. Und erst recht nicht in Deutschland.

Auch deshalb dürfte sich Bundestrainer Hansi Flick am Freitagabend über das gefreut haben, was er bei seinem Besuch in der Frankfurter PSD-Arena bestaunen durfte. Dort nämlich feierte Jessic Ngankam sein Debüt für die deutsche U21-Auswahl. Und was für eins.

Der 22-Jährige beschäftigte die Defensive der japanischen Gäste beim 2:2 (1:1) im vorletzten EM-Testkick über weite Strecken des Spiels fast im Alleingang.

Als ihn Trainer Antonio Di Salvo nach 72 Minuten entkräftet vom Feld nahm, standen diverse Torchancen, mehrere starke Aktionen und ein herausgeholter Elfmeter zu Buche. Dass Ngankam diesen auch gleich selbst verwandelte, passte nur ins Bild.

Schon zur Halbzeit war Flick deshalb am ran-Mikrofon voll des Lobes. "Hat er sehr gut gemacht. Im Dribbling den Elfmeter gezogen - und auch sehr selbstbewusst zum Punkt gegangen und ihn auch eiskalt eingeschoben."

U21-Trainer Di Salvo will Ngankam entwickeln

Di Salvo stimmte nur zu gern in das Loblieb auf seinen neuen Neuner ein. "Er hat ein gutes Spiel gemacht. Wir sind froh, dass wir solche Spielertypen haben wie ihn. Die suchen wir", so der U21-Coach. Um den Stürmer noch weiter zu entwickeln sei er deshalb "in regelmäßigem Kontakt" mit Hertha-Trainer Sandro Schwarz.

"Bei Jessic geht es darum, den ersten Kontakt zu verbessern, schneller und besser zum Abschluss zu kommen", erklärte Di Salvo - der einst selbst ein formidabler Stürmer war - auf Nachfrage von ran. Auch "mit dem Rücken zum Tor gibt es noch Potentiale", sagte er.

Diese sollen möglichst schon rechtzeitig zur EM in Rumänien und Georgien im Sommer freigelegt sein. Damit der zentrale Angreifer auch dort zu einer Stütze wird.

Ngankam strotzt vor Selbstbewusstsein

Ngankam selbst hatte für seine formidable Vorstellung gegen Japan eine recht simple Erklärung. "Ich bin einfach auf den Platz gegangen und habe gemacht, was ich immer mache: wie auf dem Bolzplatz, einfach zocken", meinte er.

Diese Mentalität hat ihn weit gebracht. Nach einigen zähen, von Verletzungen zerfressenen Jahren hat sich der 22-Jährige mittlerweile nicht nur in die U21 sondern auch im Dunstkreis der Berliner-Stammelf festgespielt. Zehn Einsätze und zwei Tore häufte er dort seit Jahresbeginn an.

Bullig, aggressiv, robust und agil prägt er das Spiel der Hauptstädter, die gerade diese Attribute im Kampf um den Klassenerhalt dringend brauchen.

"Ich wusste, was ich der Mannschaft geben kann, wenn ich fit bin", sagt der Stürmer selbstbewusst. Und: "Ich bin ziemlich eiskalt, würde ich behaupten."

Ngankam schwört sich auf Hertha BSC ein

Sein Klub ist für ihn eine Herzensangelegenheit, schon der kleine Jessic war Hertha-Fan. "Ich bin bei Hertha seitdem ich sechs Jahre alt bin, habe die ganze Jugend durchgemacht. Ich weiß, was es heißt, aus den Straßen Berlins zu kommen und deswegen identifiziere ich mich auch zu 100 Prozent mit diesem Verein", schwärmt Ngankam, der seine Kindheit und Jugend im Wedding und in Spandau verbracht hat.

Dort wurde er nicht nur zu einem formidablen Mittelstürmer sondern auch zu einem höflichen Menschen. "Danke an Herrn Flick, das ist natürlich eine Ehre", sagte er artig und richtete den Blick auf die kommenden Aufgaben.

Vielleicht sieht man sich ja schon bald wieder. Herausragende Mittelstürmer gibt es schließlich nicht wie Sand am Meer.