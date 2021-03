München - Die russische Auswahl ist erfolgreich in die Gruppenphase der U21-Europameisterschaft (live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) gestartet.

In einer über weite Strecken einseitigen Partie bezwang die Mannschaft von Trainer Mikhail Galaktionov Island mit 4:1 (3:0). Fedor Chalov brachte seine Farben per Elfmeter in Front (31.), Nayair Taiknizyan (42.) und Arsen Zakharyan (45+2.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Denis Makarov (52.) auf 4:0, Sveinn-Aron Gudjohnsen gelang nur noch der Ehrentreffer (59.).

Die Russen übernehmen somit vorerst die Führung in Gruppe C, am Abend treffen noch Frankreich und Dänemark aufeinander (live ab 20:00 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de).

