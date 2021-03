München - Bereits nach wenigen Minuten brachte Gustav Isakson (5.) die Dänen nach einem tollen Schuss von Strafraumeck in Führung. Auch in der Folge blieben sie dran und erhöhten nach 18 Minuten auf 2:0.

Dänemark fast durch - Island vor dem Aus

Diesmal durfte sich Mads Bech Sörensen in die Torschützenliste eintragen. Nach dem deutlichen Rückstand wurden die Isländer etwas aktiver und erarbeiteten sich gute Tormöglichkeiten. Kurz vor der Pause vergab Sveinn Aron Gudjohnson einen Foulelfmeter (38.) zum Anschlusstreffer.

Auch in der zweiten Hälfte drängten die Isländer auf das Tor der Dänen, scheiterten jedoch am Ende an der nötigen Präzision. Durch den Sieg stehen die Dänen mit einem Bein im Viertelfinale und hoffen auf einen Punktverlust der Franzosen im Duell gegen Russland (ab 20:50 Uhr im Livestream auf ran.de).

Die Isländer haben nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel lediglich eine Restchance aufs Viertelfinale.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.