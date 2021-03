München - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat mit dem 3:0-Sieg über Ungarn einen Auftakt nach Maß hingelegt. Überragender Akteur: Ridle Baku mit zwei Toren und einer Vorlage.

Gegen die Niederlande (Samstag, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) folgt nun aber ein qualitativ besserer Gegner, der seinerseits aber nur durchwachsen in das Turnier gestartet ist und gegen Rumänien nicht über ein 1:1 hinaus kam.

Während die "Oranje" also schon unter Druck steht, kann die DFB-Elf mit einem Sieg den Einzug ins EM-Viertelfinale bereits vorzeitig perfekt machen. Das ist natürlich eine spielstarke Truppe, die werden versuchen zu zocken", sagte Vitaly Janelt: "Ich denke, dass wir denen auf den Sack gehen müssen. Mit einem Sieg sind wir durch, jeder weiß das!"

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Deutschland gewann seine letzten beide Duelle gegen die Niederlande, drei Siege in Folge gelangen ihnen noch nie. Mit insgesamt sieben Siegen ist die Bilanz bei vier Remis und fünf Niederlagen leicht positiv.

- In Pflichtspielen verlor Deutschland gegen die Niederlande bei fünf Duellen bisher dreimal (zwei Siege), nur gegen Spanien ist die Niederlagenquote in Pflichtspielen höher (63%) als gegen die Niederlande (60%).

- Deutschland gelang in nur einem der letzten zehn Duelle mit den Niederlanden kein eigener Torerfolg und erzielt insgesamt 23 Treffer, jedoch hielten sie auch nur zweimal eine Weiße Weste und bekamen im Schnitt 1.6 Gegentore pro Spiel. Nur gegen Portugal bekam Deutschland in den letzten zehn Spielen mehr Gegentreffer pro Partie (2.0).

- Deutschland schoss unter Stefan Kuntz in elf EM-Spielen 2.4 Tore pro Spiel (insgesamt 26), unter keinem anderen DFB-Trainer waren es in EM-Spielen so viele.

- Gutes Omen? Vor der Partie gegen Ungarn gelang Deutschland erst bei drei EM-Endrunden eine Weiße Weste im Auftaktspiel, zweimal folgte am Ende der Titelgewinn.

- In Topform: Lukas Nmecha erzielte beim 3:0 gegen Ungarn seinen neunten Treffer im 15. Spiel für Deutschlands U21, kein anderer Spieler im aktuellen Kader erzielte so viele Tore. Bei seinem aktuellen Klub Anderlecht ist er in der laufenden Saison mit 13 Treffern mit Abstand der beste Torschütze (kein anderer Spieler hat mehr als vier).

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.