München - Die Spanier haben ihre Mission Titelverteidigung erfolgreich gestartet und beim 3:0 über Slowenien einen souveränen Sieg eingefahren. Auch ohne ihre großen Stars trotzt die "Furja Roja" nur so vor Selbstvertrauen.

Vor dem Top-Spiel gegen Italien (Samstag, ab 20:50 Uhr live auf ran.de) ist die Favoritenrolle also verteilt. Und doch rechnen sich auch die Italiener im Duell der beiden Fußball-Schwergewichte etwas aus.

Beim 1:1 gegen Tschechien verspielte die Squadra Azzurra aber nicht nur eine Führung, sondern verlor auch Mittelfeldstratege Sandro Tonali, der nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. Zu allem Überfluss ist auch Riccardo Marchizza nach seiner Gelb-Roten-Karte in der 94. Minute gesperrt.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Spanien und Italien sind die beiden erfolgreichsten Nationen in der Geschichte der U21-EM. Sie haben jeweils fünf Titel auf dem Konto und standen sich schon dreimal im Finale gegenüber. 2013 gewann Spanien (4:2), 1996 verloren sie beim Turnier im eigenen Land (3:4 i.E.) und 1986 drehte Spanien in zwei Finalspielen noch ein 1:2 aus dem Hinspiel und holte den Pokal ebenfalls vom Punkt (3:0 i.E.).

- Insgesamt spricht die Bilanz für Spanien: Von 24 Begegnungen konnten die Iberer 12 gewinnen. 7 gingen an Italien, weitere 5 endeten mit einem Unentschieden.

- Abgesehen von den Spielen, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, trennten sich Spanien und Italien zehnmal nur mit einem Tor Unterschied.

- Zuletzt trafen die Teams bei der EM 2019 in Italien aufeinander. Die Gastgeber gewannen in der Gruppe A am ersten Spieltag mit 3:1 gegen Spanien und revanchierten sich somit für die Halbfinal-Niederlage zwei Jahre zuvor (1:3). Zum Weiterkommen reichte es für die Italiener aber trotzdem nicht. Als Zweiter der Gruppe schieden sie aus – Spanien holte sich schließlich den Titel.

