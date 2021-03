München - Der EM-Auftakt für die tschechischen U21-Junioren war durchaus spektakulär. Gegen Mit-Favorit Italien geriet das Team von Trainer Karel Krejci zunächst in Rückstand, glich dann per Eigentor aus und hatte nach zwei Roten Karten für die Italiener in der Schlussphase doppelte Überzahl. Dennoch hatte eher die Squadra Azzurra die größten Chancen auf einen Sieg.

Trotzdem hielt sich die Auswahl Tschechiens durch den Punktgewinn alle Möglichkeiten auf den Einzug ins EM-Viertelfinale offen und kann sich mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel in eine exzellente Ausgangssituation bringen.

Ganz anders sah es bei den Slowenen aus. Nach einer guten ersten Halbzeit waren die Gastgeber gegen Spanien in Durchgang zwei chancenlos und verloren mit 0:3. Gegen Tschechien (Samstag, ab 17:50 Uhr auf ran.de) bietet sich für den Außenseiter daher schon fast die letzte Chance.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Slowenien und Tschechien trafen bislang in vier Freundschaftsspielen aufeinander. Beim ersten Spiel 1998 gewann Slowenien (1:0), die anderen drei (2000, 2007 und 2013) entschied Tschechien für sich.

- Als Co-Gastgeber der Endrunde musste Slowenien nicht durch die Qualifikation. Für das kleine Land ist es die erste Teilnahme an einer U21-EM.

- Tschechien holte in der Quali-Gruppe 4 den Gruppensieg. Dabei hatten die ersten vier Teams lediglich fünf Zähler Unterschied. Die Tschechen verloren nur in Schottland (0:2) und holten zudem sechs Siege und drei Remis. Das 2:0 über Griechenland im abschließenden Qualifikationsspiel bescherte ihnen den ersten Platz.

- Abgesehen von einem vierten Platz 2011 überstanden die Tschechen nach dem Titelgewinn die Gruppenphase nicht mehr. Bei ihrer letzten Teilnahme 2017 schieden sie in einer Gruppe mit Deutschland als Letzter aus.

