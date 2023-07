Es kommt zum erwarteten Kracher-Finale: England und Spanien sind ihren Favoritenrollen im Halbfinale der U21-EM gerecht geworden und haben sich mit klaren Siegen in Titellaune geschossen.

Die Young Lions bezwangen Überraschungsteam Israel im georgischen Batumi mit 3:0 (1:0), die Toros Rojos setzten sich in der rumänischen Hauptstadt Bukarest mit 5:1 (2:1) gegen die Ukraine um Chelsea-Star Michailo Mudryk durch.

Gibbs-White rehabilitiert sich nach Elfmeter-Fehlschuss

England kämpft im Endspiel am Samstag (ab 18 Uhr live in SAT.1, im Livestream auf ran.de und in der ran-App) in Batumi nun um den dritten EM-Titel nach 1982 und 1984, Spanien könnte mit Triumph Nummer sechs Italien überflügeln und zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen. Für die Israelis und die Ukrainer war bereits der Halbfinal-Einzug ein großer Erfolg, beide Nationen qualifizierten sich damit für die Olympischen Spiele in Paris 2024.

Morgan Gibbs-White traf per Kopf zur Führung für England (42.), zuvor hatte der 23-Jährige von Premier-League-Klub Nottingham Forest einen Foulelfmeter noch neben das Tor gesetzt (17.). Im zweiten Durchgang sorgten Cole Palmer (63.) von Triple-Sieger Manchester City und der eingewechselte Cameron Archer (90.) für die weiteren Tore.

Spanien mit Kantersieg nach Rückstand

"Ich bin im Moment ziemlich sprachlos. Wir haben alle daran geglaubt", sagte Gibbs-White. Auch Teammanager Lee Carsley schwärmte: "Die Jungs sind so motiviert, ich bin so glücklich. Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben."

Im zweiten Semifinale brachte Kapitän Artem Bondarenko die Ukraine nach einer sehenswerten Vorarbeit von 100-Millionen-Mann Mudryk überraschend in Führung (13.). Doch der Favorit aus Spanien dominierte: Kapitän Abel Ruiz (17.) und Oihan Sincet (23.) drehten schnell die Partie, Antonio Blanco (54.), Aimar Oroz (68.) und Sergio Gomez (78.) erhöhten nach der Pause.