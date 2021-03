München - Youssoufa Moukoko wird gegen die ungarische Auswahl (JETZT live auf auf ProSieben und ran.de) nicht sein Debüt für die deutsche U21 geben.

Der Angreifer bekam im Training einen Schlag aufs Schienbein. Zwar sitzt der 16-Jährige gegen die Magyaren auf der Bank, zum Einsatz soll er aber nicht kommen, er nahm auch nicht am obligatorischen Aufwärmen vor der Partie teil. In Abstimmung mit den Ärzten und Borussia Dortmund wurde entschieden, dass Moukoko nicht spielen wird. "Es ist besser, wenn er draußen bleibt. Es ist eine Muskelverletzung durch die Prellung. Wir sind aber optimistisch, dass wir ihn in den kommenden Tagen hinbekommen", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz vor dem Spiel.

Somit muss der Stürmer noch auf seine Premiere im Dress der Elf von Kuntz und einen weiteren Rekord warten. Bei einem Einsatz wäre Moukoko der jüngste Spieler gewesen, der jemals bei der Endrunde einer U21-Europameisterschaft aufgelaufen wäre.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.