München - In einem dramatischen Spiel ist die deutsche U21-Nationalmannschaft ins Halbfinale der U21-Europameisterschaft eingezogen. Nach 90 Minuten stand es gegen Dänemark 1:1, nach der Verlängerung 2:2, beide Mannschaften gingen je einmal in Führung.

Ein verrücktes Spiel, in dem die die deutsche Auswahl am Ende die Nerven behielt und in die Runde der letzten vier Teams einziehen konnte. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

U21-EM: Die Stimme zum deutschen Sieg

Finn Dahmen (Torhüter): "Das war mein erstes Spiel über 120 Minuten. Es war brutal, was wir als Mannschaft geleistet haben. Ich habe damals gesagt, dass jeder für jeden da ist. Jeder darf Fehler machen, einer bügelt das dann aus. Heute war ich dran und durfte der Mannschaft mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Sieg verhelfen."

Stefan Kuntz (Bundestrainer): "Wir haben die beste erste Halbzeit gespielt, die wir mit diesem Jahrgang gespielt haben. Dann kamen gewisse Zweifel und es fing Müdigkeit an. Wir haben dann das System etwas umgestellt und hatten dann Pech, dass wir noch das 2:2 bekommen. Ich habe der Mannschaft schon vor dem Elfmeterschießen gratuliert. Das war ein tolles U21-Spiel. "Wir hatten das Spielglück ein bisschen auf unserer Seite. Jetzt werden wir bestimmt ein bisschen rotieren und dann geht es gegen die Niederlande. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Team heute noch nicht nach Hause fahren sollte."

Nico Schlotterbeck (Innenverteidiger): "Im Elfmeterschießen ist viel Glück dabei und das hatten wir heute. Ich habe meinen Bruder (Anm. d. Red: ist vor dem Spiel samt Familie im Privatjet angereist) die ganze Zeit von der Tribüne gehört.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.