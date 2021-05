München - Joachim Löw hat recht behalten. Wenig überraschend. Denn die Chance, auf Florian Wirtz zurückgreifen zu können, wollte sich Stefan Kuntz nicht entgehen lassen. Bei der Bekanntgabe seines Kaders für die um ein Jahr verlegte Europameisterschaft hatte der Bundestrainer genau das vorausgesagt.

Damit findet die Saison des Shootingstars der Bundesliga also ihre Krönung in der Finalrunde der U21-EM (ab 31. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de). Für Wirtz ist es die erste komplette Spielzeit im Profibereich. Die genügte, um in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft zu stürmen. Ein Aufstieg im Eiltempo.

Wirtz erst seit drei Wochen volljährig

38 Pflichtspiele absolvierte der Teenager, seit drei Wochen volljährig, 2020/2021 für Bayer Leverkusen. Acht Tore gelangen ihm. Darunter so wichtige wie der 2:1-Siegtreffer gegen Borussia Dortmund zum Hinrunden-Abschluss oder das 1:0 beim 1:1 gegen Union Berlin vor gut einer Woche, das den Einzug in die Europa League fixierte.

Neben dem derzeit verletzten Youssoufa Moukoko und dem für das A-Team nominierten Jamal Musiala gilt Wirtz derzeit als größtes deutsches Talent. Dabei erinnern die Zeiten im DFB-Nachwuchs arg an die Jahre rund um Wirtz' Geburt: Die U-Teams werden nicht unbedingt von besonders Begabten überflutet. Der Unterbau bröckelt mal wieder.

"Hilft Mannschaft mit seiner Präsenz"

Umso mehr lechzt Fußball-Deutschland nach forschen Neulingen, die sich schnell in den Fokus spielen, dribbeln und schießen. Wie Wirtz. "Dass der Junge mit dem Ball umgehen kann, hat man ja wieder gesehen. Er spielt frisch, lebendig und unbekümmert. Er tut dem ganzen Verein gut", betonte sein scheidender Kapitän Lars Bender.

Bayer-Torwart Lukas Hradecky hält ihn sogar für "eine tragende Figur, er hilft der Mannschaft mit seiner Präsenz". Das ist schon ein besonderes Attribut für einen Youngster, der also nicht mitgerissen werden muss, sondern vorangeht. Und sich unentwegt im freien Raum bewegt, um stets anspielbar zu sein.

U21-Premiere schon im Herbst 2020

Kuntz konnte sich bereits im vergangenen Herbst davon überzeugen. Damals absolvierte Wirtz seine ersten drei Einsätze für die U21. "Wir sind sehr froh, dass wir ein so großes Talent bei uns haben, weil er Dinge mitbringt, die wir in unserem Kader nicht so abgedeckt haben", begrüßte der Coach den Wirbelwind. Der einst beim 1. FC Köln ausgebildet wurde und im Januar 2020 die Rheinseite wechselte, um seine Karriere richtig in Schwung zu bringen.

Anderthalb Jahre später ist Wirtz zwar der jüngste im Kader für die K.o.-Phase, die mit dem Viertelfinale gegen Dänemark (31. Mai, ab 20:210 Uhr live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) beginnt. Aber eben auch einer der größten Namen.

Neben dem gebürtigen Pulheimer, dessen älteste Schwester Juliane in der Frauen-Bundesliga ebenfalls für Bayer Leverkusen spielt, stehen im 23er-Aufgebot nur zwei andere Akteure, die sich mit ihren Klubs über die Bundesliga für den Europapokal qualifiziert haben: Ridle Baku vom VfL Wolfsburg und Union Berlins Nico Schlotterbeck.

Löw sieht U21 als richtigen Schritt

Allen Seiten ist klar, dass Wirtz keineswegs nominiert wurde, um Erfahrungen auf diesem Niveau zu sammeln. Was zumeist ja den ersten Schritt darstellt, um Rookies heranzuführen. "Es ist vielleicht auch gut, wenn er in der U 21, oder wo auch immer - es gibt ja auch noch ein Olympiaturnier - in die Rolle reinwächst", mutmaßte auch Löw.

Also lieber mitmischen und wahrscheinlich auch vorangehen statt "nur" bei Großen zu lernen. Denn eines hat das erste Wirtz-Jahr in der Bundesliga bereits offenbart: Der Mittelfeldspieler kennt keine halben Sachen, nimmt den Fuß erst vom Gas, wenn der Abpfiff ertönt. An ihm können sich die Kollegen aufrichten, wenn es mal nicht so läuft wie erwünscht.

Mit Lehrer bei der A-Nationalmannschaft

Die Gruppenphase der U21-EM hatte Wirtz noch verpasst, weil Löw ihn für die WM-Qualifikation erstmals ins A-Team geholt hatte. Die Nominierung sorgte für ein Novum: Wie DFB-Manager Oliver Bierhoff verriet, zählte zum Betreuerstab erstmals auch ein Lehrer, der den Youngster auf das Abitur vorbereitete.

Rund um seinen 18. Geburtstag standen dann die Abi-Prüfungen an. In Erdkunde, Mathe und Deutsch. Ganz schön viel Stress in der Premierensaison. Doch Wirtz ließ sich davon auf dem Rasen nichts anmerken.

Wolf sieht "Talent" und "nötige Mentalität"

Auch sein Vereinstrainer Hannes Wolf staunte da nicht schlecht: "Er ist ein Vollblut-Fußballer, gibt im Training und Spiel immer Vollgas. Er ist bemerkenswert motiviert und verfügt nicht nur über Talent, sondern auch über die nötige Mentalität - trotz Doppel- und Dreifachbelastung."

Nach diesen besonders intensiven Wochen folgt nun also die Kirsche auf der Torte. Als junger Anführer auf dem Platz kann Wirtz einen besonderen Fußball-Sommer einläuten.

Löw sieht Weg ins DFB-Team vorgezeichnet

Obwohl er noch für die U19 spielberechtigt wäre, heißt seine Gegenwart U21-EM. Als Gesicht von Deutschlands Zukunft. Wo seine eigene liegt, zeichnet sich damit längst ab. Wirtz scheint nur auf der Durchreise zu sein.

"Er wird seinen Weg bei der Nationalmannschaft, soweit ich das beurteilen kann, mit Sicherheit machen", prognostizierte Löw bereits. Auch damit sollte er recht behalten.

Marcus Giebel

