Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es am Freitagabend mit dem Länderspiel gegen Japan in die heiße Vorbereitungsphase mit Blick auf die EM-Endrunde im Sommer 2023.

Nun testet das Team von U21-Bundestrainer Antonio di Salvo zwei Mal innerhalb weniger Tage die eigene Form, einige Monate vor Beginn der EM-Endrunde. Zunächst geht es eben gegen Japan, vier Tage später gegen Rumänien.

Mit Schalkes Shootingstar Henning Matriciani ist auch ein Neuling in der deutschen U21-Nationalmannschaft mit dabei. Ansonsten vertraut di Salvo natürlich auf den Stamm, der zuletzt die Qualifikation für die EM-Endrunde schaffte. Verzichten muss er allerdings auf Malick Thiaw, der in die A-Nationalmannschaft nachnominiert wurde und dort den verletzten Verteidiger Armel Bella-Kotchap ersetzt.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die deutsche U21-Nationalmannschaft empfängt am Freitagabend in Frankfurt/Main das japanische Junioren-Nationalteam. Anpfiff der Partie in der PSD Bank Arena ist am 24. März um 18:15 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Deutschland gegen Japan im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel Deutschland gegen Japan wird live im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen. Die Übertragung beginnt um 17:45 Uhr.

Länderspiel heute live: Kann ich die Partie der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Japan im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV auf ProSieben MAXX zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Deutschland vs. Japan?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet ran.de mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service.

Kann ich die Partie Deutschland gegen Japan auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn der in PSD Bank Arena der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.