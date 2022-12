Doha (SID) - Im Schnitt 13,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Sonntag in der ARD-Liveübertragung den WM-Triumph von Argentinien mit Superstar Lionel Messi gegen Frankreich (4:2 i.E.). Der Marktanteil ab 16.00 Uhr MEZ belief sich auf 53,6 Prozent.

Die ARD verbuchte damit den Bestwert bei der WM in Katar für eine Begegnung ohne deutsche Beteiligung. Abgelöst wurde die ZDF-Übertragung des Halbfinales zwischen Frankreich und Marokko (2:0) mit 10,58 Millionen Zusehenden (MA: 36,1 Prozent).

Der Final-Erfolg des jetzt dreimaligen Weltmeisters wurde auch vom Streamingdienst MagentaTV übertragen. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom hatte alle 64 WM-Spiele in Katar live ausgestrahlt.

Den WM-Topwert lieferte in diesem Jahr das deutsche Vorrunden-Aus gegen Costa Rica in der ARD (17,43 Mio/MA: 53,7). Das EM-Finale der deutschen Fußballerinnen bleibt mit 17,9 Millionen (MA: 64,8 Prozent) am 31. Juli die am meisten gesehene Sport-Übertragung in diesem Jahr.