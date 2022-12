London/München - Fortschritte im Fall Sterling: Die Londoner Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

In einem Statement hieß es, dass am Dienstag zwei Männer wegen "dringenden Tatverdachts" verhaftet worden seien. Vorausgegangen war ein bewaffneter Raubüberfall in der Wohnung des englischen Fußballstars Raheem Sterling.

Wie die Polizei weiter schilderte, wurden umfassende Maßnahmen eingeleitet, um die Täter zu identifizieren: "Nach Berichten über verdächtige Aktivitäten gegen 18:40 Uhr wurde eine Reihe von Ressourcen eingesetzt, darunter die Hundeeinheit und der Polizeihubschrauber."

Genaue Verbindungen der Verdächtigen mit der Tat werden jedoch noch geprüft: "Die Untersuchungen dauern an, um festzustellen, ob es irgendwelche Verbindungen zwischen diesen Verhaftungen und dem Einbruch gibt, der uns am Wochenende gemeldet wurde", fügte die Polizei in ihrem Statement an.

WM 2022: Sterling reist nach Vorfall von Nationalmannschaft ab

Der Flügelspieler des FC Chelsea war nach dem Vorfall von der WM in Katar abgereist und zu seiner Familie nach England geflogen.

Zum Tatzeitpunkt sollen seine Frau und Kinder zu Hause gewesen sein. Zu einer Gewalthandlung seitens der Einbrecher kam es aber nicht.

Wann Sterling zurück nach Katar reist und den Engländern wieder zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar.