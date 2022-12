Doha (SID) - Titelverteidiger Frankreich will mit Demut und Respekt in das Fußball-WM-Halbfinale gegen das Überraschungsteam Marokko am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) starten. Für Überheblichkeit sei kein Platz, sagte Abwehrspieler Raphael Varane am Montag. "Wir haben genug Erfahrung, um nicht in diese Falle zu tappen", sagte der 29-Jährige. Es sei kein Zufall, dass Marokko auf einem hohen Niveau spiele: "Uns erwartet ein sehr kompliziertes Spiel."

Marokko verfüge über ein starkes Kollektiv. "Es ist eine solidarische Mannschaft. Sie haben Stärken bei Gegenangriffen, bei Freistößen oder bei Einzelaktionen", sagte Varane.

Abwehrspieler Jules Kounde würdigte den "außergewöhnlichen Lauf" der Nordafrikaner: "Das ist keine Überraschung mehr. Sie haben es verdient, im Halbfinale zu sein. Sie haben sehr große Leistungen erbracht."

Großen Respekt zollte Kounde der marokkanischen Defensive: "Sie stehen sehr kompakt, lassen dem Ballführenden wenig Zeit, sich zu organisieren und verschieben sehr schnell."

Die Besonderheit des Duells ist Kounde bewusst. Das Spiel habe wegen vieler in Frankreich lebender Marokkaner einen "besonderen Reiz", sagte der 24-Jährige: "Es ist ein schönes Fest und wird für alle ein schöner Moment sein."