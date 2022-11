Köln (SID) - Der frühere Leverkusener Bundesligaprofi Andres Guardado und Torwart-Routinier Guillermo Ochoa sind in Mexikos Aufgebot für die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) berufen worden und werden damit ihre fünfte Endrunden bestreiten. Guardado (36) und Ochoa (37) steigen damit in den Klub der WM-Rekordteilnehmer auf.

Bislang haben vier Fußballer an fünf Endrunden teilgenommen: Die Mexikaner Antonio Carbajal und Rafael Marquez, Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sowie der Italiener Gianluigi Buffon, der allerdings bei seiner Premiere 1998 ohne Einsatz blieb. Neben Guardado (Betis Sevilla) und Ochoa (CF America) werden in Katar auch Lionel Messi (Argentinien) und Cristiano Ronaldo (Portugal) dem exklusiven "Fünfer-Klub" beitreten.

Die Stars im Kader der Mexikaner, den Nationaltrainer Gerardo Martino am Montag bekannt gab, sind Angreifer Hirving Lozano von Italiens Tabellenführer SSC Neapel sowie Mittelfeldspieler Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. - Das mexikanische Aufgebot:

Tor: Rodolfo Cota (Club Leon), Guillermo Ochoa (CF America), Alfredo Talavera (FC Juarez)

Abwehr: Kevin Alvarez (CF Pachuca), Nestor Araujo (CF America), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Jesus Gallardo, Hector Moreno, Cesar Montes (beide CF Monterrey), Jorge Sanchez (Ajax Amsterdam), Johan Vasquez (US Cremonese)

Mittelfeld: Edson Alvarez (Ajax Amsterdam), Roberto Alvarado (Deportivo Guadalajara), Uriel Antuna (CD Cruz Azul), Luis Chavez (CF Pachuca), Andres Guardado (Betis Sevilla), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven), Hector Herrera (Houston Dynamo), Orbelin Pineda (AEK Athen), Carlos Rodriguez (CD Cruz Azul), Luis Romo (CF Monterrey)

Angriff: Rogelio Funes Mori (CF Monterrey), Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers), Hirving Lozano (SSC Neapel), Henry Martin (CF America), Alexis Vega (Deportivo Guadalajara).