Köln (SID) - Für Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka (27) ist die Homophobie im WM-Gastgeberland "sehr beklemmend. Das ist ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend", sagte Goretzka am Dienstagabend nach dem deutlichen Erfolg mit Bayern München in der Fußball-Bundesliga über Werder Bremen (6:1). Goretzka reagierte damit auf die Aussage des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman, der Homosexualität in der ZDF-Doku "Geheimsache Katar" als "geistigen Schaden" bezeichnet hatte.

"So eine Aussage zu treffen, ist absolut inakzeptabel", sagte Goretzka. Die schwulenfeindliche Haltung im Emirat sei "nicht das, wofür wir stehen und was wir vorleben". Auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic verurteilte Salmans öffentlich vorgetragene Homophobie als "einfach inakzeptabel".