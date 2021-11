Hamburg - Fußballstar Zlatan Ibrahimovic steht vor einem erneuten Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft.

Der 40-Jährige wurde von Nationaltrainer Janne Andersson in der Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsduelle in Georgien am 11. November und Spanien am 14. November berufen.

Im März war der Stürmer des AC Mailand nach fünf Jahren ins Team der Blagult zurückgekehrt, danach fehlte er unter anderem bei der EM 2021 verletzungsbedingt.

Erst plagte ihn eine Knieblessur, danach verhinderte eine Achillessehnenreizung seinen 119. Einsatz für sein Land.

Här är herrtruppen som är uttagna för att spela de avgörande matcherna i VM-kvalet! 🔥🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 2, 2021

Schweden vor WM-Qualifikation

Schweden führt vor den abschließenden beiden Spieltagen der WM-Quali die Gruppe B mit zwei Punkten vor Spanien an und kann entsprechend aus eigener Kraft das Ticket zur Endrunde in Katar lösen.

