München - Mit nur 19 Jahren avanciert Jamal Musiala bei der Weltmeisterschaft international zur großen Entdeckung.

Selbst spanische Anhänger staunten beim 1:1 gegen die "Furia Roja" nicht schlecht, dass der Bayern-Youngster die eigenen Supertalente wie Pedri und Gavi teils alt aussehen ließ.

Zwar spielte das Offensiv-Juwel in Katar bislang nicht ganz so dominant, wie er es in dieser Saison bereits in München getan hatte.

Doch die Daten gegen Spanien sprechen eine deutliche Sprache.

Jamal Musiala’s game by numbers vs. Spain:



100% crosses completed

84% pass accuracy

47 touches

7 ground duels won

4/6 dribbles completed

3 key passes

1 big chance created

1 assist



Magic. 🪄 pic.twitter.com/u9rHrwIWE7 — Statman Dave (@StatmanDave) November 27, 2022

Jamal Musiala: Traum-Statistiken und Lob von allen Seiten

Insgesamt gewann Musiala sieben Zweikämpfe am Boden, vier seiner sechs Dribblings waren erfolgreich.

Mit einer Passgenauigkeit von 84 Prozent war er einer der Stärksten im DFB-Trikot. Hinzu kamen drei Vorlagen, ein Assist zu Füllkrugs 1:1 und zu einer weiteren Riesenchance, die er mit einem Solo auf der rechten Seite und einer passgenauen flachen Hereingabe auf Füllkrugs Fuß zirkelte.

Auch die internationale Presse war begeistert, vor allem in England: "Deutschland findet eine Rettungsleine – mit ein wenig Hilfe des früheren englischen Auswahlspielers Musiala", kommentierte der "Telegraph".

Ähnlich sahen es zahlreiche Experten. "Derjenige, der mich am meisten begeistert hat, war Musiala. Er verspricht ein großartiger Spieler zu werden", sagte der frühere dänische Nationaltorwart Peter Schmeichel als Experte in der "BBC".

Jamal Musiala nach Fehlschuss: "Wird eine schwere Nacht für mich"

Einen Schönheitsfehler leistete sich der Teenager allerdings auch. In der 73. Minute suchte er im Strafraum selbst den Abschluss, statt auf den besser positionierten Füllkrug querzulegen.

"Ich muss den Kopf hochhalten und den Ball passen oder ins Tor reinschießen", erklärte er nach der Partie. "Ich glaube, es wird eine schwere Nacht für mich. Ich muss das machen."

Oder wie es Ex-Nationalspieler Torsten Frings in der ran-Webshow ausfdrückte: "Einfach wie Füllkrug das Ding unter die Latte hauen. Das ist immer die beste Lösung."

Immerhin klappte es mit dem Tor ja zehn Minuten später - nach Vorarbeit von Musiala.

Jamal #Musiala - The Next Ronaldinho

Such a shame he isn’t Brazilian. — jay_11 (@jayjesse_11) November 27, 2022