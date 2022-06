München - Bei knappen Abseitsentscheidungen kann ein finales Urteil in VAR-Zeiten schonmal Minuten auf sich warten lassen. Das soll bei der WM in Katar Ende des Jahres anders werden.

Wie die "Sun" berichtet, will die FIFA bei dem Turnier sogenannte "Roboter-Linienrichter" einsetzen, die in Sekundenschnelle die richtige Abseitsentscheidung ausspucken.

Das "halbautomatische Abseitssystem" sei bereits bei der Klub-WM und dem Arab Cup, der als Testlauf für die Weltmeisterschaft galt, ausprobiert worden. Zehn Kameras würden jeweils 29 Körperpunkte bei jedem Spieler im Blick haben, um die korrekte Entscheidung zu treffen, schreibt die englische Boulevardzeitung weiter.

Fußball-Regelhüter treffen sich und beraten

Beim jährlichen Treffen des International Football Association Board (IFAB), also der Fußball-Regelhüter, am Montag (13. Juni 2022) in Katar sei mit einem positiven Bescheid zu rechnen. Eigentlich hätte der Termin schon im März in Zürich steigen sollen, wurde jedoch wegen der russischen Invasion in der Ukraine verschoben.

Dem Berichte zufolge werde die FIFA mitteilen, dass einem vollständigen Einsatz nichts im Wege stehe. Eine endgültige Entscheidung falle jedoch erst nach einer kompletten Analyse der Tests.

Collina sieht die "Roboter-Linienrichter" als "wertvolle Unterstützung"

Schiri-Boss Pierluigi Collina wird so zitiert: "Der Referee und seine Assistenten sind weiterhin für die Entscheidungen auf dem Platz verantwortlich. Die Technologie gibt ihnen dabei wertvolle Unterstützung, schnellere und genauere Entscheidungen zu treffen, gerade bei knappen und schwierigen Abseitsentscheidungen."

Diese sollen durch die technische Hilfe in Sekundenschnelle gefällt werden können.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.