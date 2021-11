Rio de Janeiro (SID) - Ohne Superstar Neymar muss Fußball-Rekordweltmeister Brasilien am Dienstag zum südamerikanischen Clasico beim großen Rivalen Argentinien in der WM-Qualifikation antreten. Wie Brasiliens Verband CBF mitteilte, fällt der 29-Jährige mit Oberschenkelproblemen aus und kehrt für Untersuchungen vorzeitig zu seinem französischen Klub Paris St. Germain zurück.

Brasilien hatte das Ticket für die Endrunde in Katar bereits am vergangenen Donnerstag als erste südamerikanische Mannschaft gelöst. Argentinien, bei dem Neymars angeschlagener Klubkollege Lionel Messi zuletzt beim 1:0 gegen Uruguay nur zu einem Kurzeinsatz kam, kann gegen die Brasilianer nachziehen. Beide Topnationen sind in den Eliminatorias noch ungeschlagen.