München - Die WM in Katar steht in den Startlöchern. Am Sonntag wird das umstrittene Turnier mit dem Spiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador eröffnet, am Mittwoch steigt auch die deutsche Nationalmannschaft ein.

ran-Experte Torsten Frings hat sich in der ran WM Webshow zu den besonderen Umstände des Turniers, die Chancen des DFB-Teams und die großen Favoriten geäußert.

Die weiteren Ausgaben der ran WM Webshow (live auf ran.de, Facebook live, Instagram live und TikTok live) folgen immer nach den deutschen Spielen. Bislang stehen folgende Termine in der Gruppenphase fest: 23. November um 16 Uhr, 28. November um 9 Uhr, 2. Dezember um 9 Uhr.

Frings über ...

... seine WM-Stimmung: Es ist ganz schwer für mich, dass diese WM vor der Tür steht. Wirklich in Stimmung bin ich noch nicht. Aber wenn man erstmal mit der deutschen Mannschaft mitfiebert, stellt sich das Gefühl schnell ein.

... die WM für die Spieler: Für die Jungs muss es schwer sein, aus der Saison herausgerissen zu werden. Früher hatte man drei, vier Wochen Zeit, um sich zu empfehlen. Das fällt in diesem Jahr komplett weg. Es ist vom Kopf her schwer, sich von der Bundesliga-Saison auf die Nationalmannschaft zu konzentrieren.

... gekaufte Fans in Katar: Das sieht sehr künstlich aus, was da fabriziert wird. Das kann man zum Beispiel mit 2006 überhaupt nicht vergleichen, als die Leute auf der Straße getanzt haben. Ein Spieler bekommt es mit, ob es echte Emotionen sind oder ob es Fake ist. Umso wichtiger ist es, dass du voll auf das Spiel fokussiert bist.

... Alkohol in Katar: Das nimmt ein Stück weit die Freude am Fußball, ein Bier gehört für Fans dazu. Aber wir wissen seit Jahren, dass diese Probleme auf uns zukommen. Wir sollten das Beste daraus machen und stattdessen in Zukunft überlegen, an wen man eine WM vergibt.

... die Hierarchie in der Mannschaft: Es ist wichtig, dass man sich sofort zusammenrauft. Eine Grundhierarchie ist schon vorhanden. Hansi Flick hat sicher viele Gespräche geführt, um über die Rolle der einzelnen Spieler zu sprechen. Sollte ein Spieler dabei sein, der Probleme damit hat, wird das aus der Mannschaft heraus geregelt, dass man als Team zusammenwächst. Du kannst nur erfolgreich sein, wenn du von der Nummer 1 bis 26 zusammenhältst. Viel hängt auch von den Ergebnissen ab.

... die Führungsspieler im Kader: Manuel Neuer wird von allen hoch angesehen, dazu kommen noch Josua Kimmich, Thomas Müller, der sehr erfahren ist und mit seiner Art gut ankommt. Es gibt einen Kreis von Jungs, die das Heft des Handelns in die Hand nehmen werden. Und Drumherum hast du viele junge Spieler, die alles aufsaugen werden.

... die Abwehr: Antonio Rüdiger hat sich hervorragend entwickelt, er ist der mit Abstand Beste und der einzige, der seit Jahren konstant starke Leistungen bringt. Von Niklas Süle bin ich ein großer Fan, er ist ein Stück weit erfahrener als der Rest. Thilo Kehrer ist ein besonderer Spieler für Hansi Flick. Neben Kehrer sollte man einen offensiven Außenspieler haben, deshalb setze ich auf David Raum.

... die Schaltzentrale vor der Abwehr: Mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka klappt es bei den Bayern hervorragend, sie sind total aufeinander abgestimmt. Das ist der Nachteil für Ilkay Gündogan. Goretzka ist ein Stück weit torgefährlicher. Wenn Kimmich seine Rolle ernst nimmt und Goretzka marschieren kann, ist das eine gute Mischung.

... Kimmich auf der Sechs: Er besitzt Leaderqualitäten, will aber manchmal zu viel auf einmal, er sollte aber ein Bindeglied sein zwischen Abwehr und Mittelfeld. Als rechter Verteidiger sehe ich ihn nicht, weil ich glaube, dass er es nicht zu 100 Prozent annehmen wird, es fehlen dann ein paar Prozent, weil er sich persönlich auf der Sechs sieht.

... die Offensive: Bayern ist in Europa aktuell eine der besten Mannschaften. Und wenn du nicht so eine große Eingewöhnungszeit hast und auf vorhandene Mechanismen setzen musst, die passen, führt kein Weg am Bayern-Block vorbei.

... Niclas Füllkrug: Seine Nominierung zeigt ein Stück weit die Probleme, die wir in der Nationalmannschaft haben. Aber warum sollte man einen Spieler mit so einem Lauf nicht ins kalte Wasser schmeißen? So einen wie ihn kannst du gut gebrauchen gegen tiefstehende Mannschaften.

... Youssoufa Moukoko: Man muss nicht darüber reden, dass er Klasse hat. Über eine längere Zeit hat er das aber noch nicht nachgewiesen. Aber er weiß, wo das Tor steht, er wird alles aufsaugen, wird keinen Stress machen und da sein, wenn er gebraucht wird. Ein Spieler wie er ist dafür geboren, um Fußballer zu sein.

... Jamal Musiala: Ich finde es unfassbar, wie er sich bewegt, wie gedankenschnell er ist, auch mit dem Ball. Das macht ihn zu einem überragenden Fußballer. Er ist noch jung und wird von der WM wahnsinnig profitieren. Wenn er sein Können bei der WM zeigen kann, dann wird er ein Weltklassespieler werden.

... die Favoriten des Turniers: Das sind im Grunde immer die üblichen Verdächtigen. Sie haben über Jahre gezeigt, dass sie ganz oben dabei sind. Dazu Argentinien alleine schon wegen Lionel Messi, und Brasilien ist personell so stark wie lange nicht mehr.

... seinen Weltmeister-Tipp: Brasilien.

... die Chancen des DFB-Teams: Die letzten Spiele waren nicht überzeugend. Ich weiß aber, dass diese nicht immer der Maßstab sind. Deutschland war bis auf 2018 immer eine Turnier-Mannschaft. Ich glaube, dass wir eine gute Rolle spielen können, wenn alles passt.

... Cristiano Ronaldo und sein Skandal-Interview: Ich finde es Wahnsinn, dass er so ein Interview gegeben hat. Das macht man nicht. Man fordert immer Respekt und ist dann selbst respektlos. Er ist zweifellos einer der besten Spieler. Er kapiert es aber nicht, dass er langsam alt wird und dass nicht mehr alles so läuft wie früher. Ich könnte es als Mitspieler nicht akzeptieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch einmal nach Manchester zurückgeht. Er wird dort keine Rückendeckung mehr haben und dort wie ein Geist herumlaufen. Er hat gezeigt, dass er meint, dass er über allem steht. Die Portugiesen werden das dulden, Freunde macht man sich dadurch aber nicht.

... das Eröffnungssiel gegen Japan: Das erste Spiel ist mit das Wichtigste, weil du weißt, wie weit du bist, wie die Form ist und woran du arbeiten musst. Und ein Sieg gibt sehr viel Selbstvertrauen, er kann Lockerheit bringen. Die Japaner sind dafür bekannt, dass sie sich enorm quälen können, dass sie Gras fressen und eine Mannschaft kaputtlaufen können. Wichtig wird sein, dass wir dagegenhalten, das wir uns Chancen kreieren, gefährlich sind und die Japaner so Respekt vor uns bekommen.

... seinen Tipp: Wir gewinnen 3:1 und Musiala macht ein Tor.