Uruguays Nachwuchs-Fußballer stehen zum dritten Mal nach 1997 und 2013 im Endspiel einer U20-Weltmeisterschaft und peilen ihren ersten Titel an. Die Südamerikaner setzten sich am Donnerstag im ersten Halbfinale im Diego-Maradona-Stadion im argentinischen La Plata gegen Israel mit 1:0 (0:0) durch. Das Siegtor erzielte Anderson Duarte in der 61. Minute. Uruguay trifft im Finale am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Italien und Südkorea.

Die WM hätte eigentlich in Indonesien stattfinden sollen, wurde den Gastgebern aber vom Weltverband FIFA wegen politisch motivierter Forderungen nach dem Ausschluss der israelischen Mannschaft wieder entzogen. Die Talente des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatten sich nicht qualifiziert.