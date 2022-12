Diese Gesten dürften Kylian Mbappe gar nicht gefallen. Der französische Superstar, der im verlorenen WM-Finale alle drei Tore seiner Mannschaft schoss, wurde bei den Feierlichkeiten der argentinischen Nationalmannschaft in Buenos Aires verhöhnt.

Torhüter Emiliano Martinez hielt während der Siegesparade eine Puppe im Arm. Darauf geklebt ein Bild mit dem Gesicht von Mbappe. Ein Fan hatte dem Keeper die Puppe auf den Bus geworfen und der 30-Jährige schien großen Gefallen daran zu finden.

Martinez wurde im Spiel zum Helden, als er zum einen mit einer Parade gegen Randal Kolo Muani das Elfmeterschießen ermöglichte und zum anderen beim Elfmeterschießen einen Strafstoß parierte.

Zoff zwischen Martinez und Mbappe

Bereits nach dem Spiel hatte sich Martinez über Mbappe lustig gemacht. So tauchte ein Video aus der Kabine auf, in dem zu hören war, wie der Torhüter zu einem Schweigemoment für den Stürmer aufrief.

Thoughts on Emi Martinez's celebrations with an Mbappé doll? pic.twitter.com/ET3GDXsTLu — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 21, 2022

Doch nicht nur Martinez machte mit der hämischen Puppe auf sich aufmerksam, auch die Fans konnten sich Hohn und Spott gegenüber dem 23-Jährigen nicht verkneifen. So schmückten sie einen Sargdeckel mit dem Gesicht des Franzosen und zündeten diesen in der Folge an.

Übrigens: Zwischen Martinez und Mbappe krachte es bereits vor der WM. So sagte der Franzose laut der spanischen Zeitung "Marca": "In Südamerika ist der Fussball nicht so weit entwickelt wie in Europa. Deshalb gewannen bei den letzten Weltmeisterschaften immer die Europäer."

In Südamerika kamen diese Aussagen nicht gut an. Der Keeper von Aston Villa antwortete mit den Worten: "Er weiß nicht genug über Fussball. Er hat noch nie in Südamerika gespielt. Wenn man diese Erfahrung nicht hat, sollte man besser nicht darüber sprechen."