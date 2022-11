München/Doha - Mario Ofner und Thomas Weber sind derzeit auf einer mehrwöchigen Mission in Katar. Ihr Ziel ist es, den Stars der Weltmeisterschaft zu mehr Komfort und Standfestigkeit zu verhelfen.

"Wir sind in Doha, um unsere Spieler aus der ganzen Welt mit unseren Anti-Slip-Socken von Tapedesign auszustatten", sagt Weber, der mit Ofner die Geschäfte des Unternehmens aus Österreich führt.

Die Socken sind eines der Geheimnisse dieser WM. Man sieht sie nicht auf den ersten Blick, aber sie sind überall. Der Spanier Álvaro Morata, der Kroate Andrej Kramaric, Kameruns André Onana, Mexikos Hector Herrera oder Papu Gomez aus Argentinien setzen schon auf die rutschfesten Socken.

Und noch viele Spieler mehr. Am Dienstagabend erzielte der Australier Chris Goodwin das zwischenzeitliche 1:0 gegen Frankreich mit Tapedesign-Socken an den Füßen. Der Amerikaner Josh Sargent trug sie beim 1:1 gegen Wales am Tag zuvor.

Aus fast jedem Team trägt ein Spieler Tapedesign-Socken

Aus fast jedem der 32 Nationalteams wurde mindestens ein Spieler ausgerüstet, Ofner und Weber besuchen ihre Spieler in den Teamunterkünften. "Für uns ist es enorm wichtig, dass unsere Spieler auch bei der WM mit unseren Socken spielen können", erzählt Weber: "Jeder Spieler freut sich sehr, uns zu treffen."

Die Spieler tragen die Socken über die normalen Stutzen gezogen, man muss genau hinschauen, um sie zu sehen. Hat man sie aber einmal entdeckt, sieht man die Anti-Slip-Socken immer häufiger. "Das Besondere daran ist, dass das Körpergewicht auf die Noppen verteilt wird. Deshalb gibt es kein Rutschen und infolgedessen auch keine Blasen", erklärt Ofner.

Die Tapedesign-Geschäftsführer Mario Ofner (r.) und Thomas Weber in Doha. © Privat

Bei jeder Welt- oder Europameisterschaft sind Ofner und Weber vor Ort, um die Spieler bestmöglich betreuen zu können. Doha stellt sie dabei vor besondere Herausforderungen. "Natürlich ist es überall unterschiedlich und nicht immer leicht, sich mit unseren Spielern zu treffen, da die Sicherheitsvorkehrungen immer andere sind", erzählt Weber vom Trip nach Doha.

Spieler aus Saudi-Arabien wurden als neue Kunden gewonnen

Ein Fahrer wurde gebucht, Ofner und Weber fahren von Hotel zu Hotel und besuchen vier bis sechs Teams am Tag. "Wir sehen uns die Stadt vom Auto aus an. Natürlich bleibt am Abend etwas Zeit, um sich das eine oder andere Spiel anzusehen", berichtet Weber.

Im Kofferraum haben die beiden Unternehmer hunderte von Socken. Das Ziel ist es, möglichst viele Spieler damit auszustatten. Bei der WM wurden bereits neue Kunden gewonnen, beispielsweise aus dem Team von Saudi-Arabien, das am Dienstag sensationell Argentinien schlug.

Die Socken sind mit Initialen und Flaggen bestickt

Für ihre Spieler bieten die Tapedesign-Chefs einen besonderen Service an. "Wir haben alle Socken mit Nationalflaggen und Initialen bestickt, da die Spieler das natürlich so gewohnt sind", erzählt Weber.

Die Fußball-Stars sollen sich schließlich möglichst wohl fühlen in den Anti-Slip-Socken aus Graz. Und im Idealfall ihre Mitspieler davon überzeugen.

Damit die Mission von Mario Ofner und Thomas Weber ein voller Erfolg wird.