Noch sind es gut drei Jahre, bis die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beginnt. Doch schon jetzt präsentierte der Weltverband FIFA das offizielle WM-Logo.

Überhaupt zum ersten Mal in der WM-Geschichte sind im offiziellen FIFA-Logo der Pokal sowie das Austragungsjahr enthalten.

Logos der Spielorte werden demnächst präsentiert

Das Logo sei ein "Symbol für Fußball und Vielfalt", wie die FIFA bei der Präsentation am Donnerstag mitteilte.

Demnächst werden zudem noch die Logos der 16 Spielorte der WM-Endrunde 2026 präsentiert, die eben in drei Ländern stattfindet.

Infantino: Regionale Cluster für Vorrunden-Teilnehmer

Zudem kündigte FIFA-Boss Gianni Infantino bei der Logo-Präsentation in Los Angeles mit Blick auf die WM 2026 bereits eine Art Cluster-Lösung für die Teams in der Vorrunde an. Damit meint der Schweizer, dass die Teams in regionale Cluster eingeteilt werden soll, um für alle Teilnehmer-Nationen einen möglichst geringen Reiseaufwand zwischen den drei Gastgeberländern zu gewährleisten.

"Es wird einige Reisen geben, aber wir werden das koordinieren und sicherstellen, dass es die bestmöglichen Bedingungen für die Mannschaften gibt", sagte Infantino, mit Verweis auf die unterschiedlichen Zeitzonen und auch die klimatischen Unterschiede zwischen den drei Gastgeberländern: "Für uns ist es also wichtig, die richtige Umgebung für die Teams und die Fans zu schaffen."

Dies sei auch schon bei der WM 2022 mit den 32 Trainern so besprochen worden, wie Infantino bestätigte: "Wir werden also einige Gruppen bilden, in denen die Mannschaften je nach Auslosung untergebracht werden, und dann werden sie ihre Spiele in dieser bestimmten Gruppe austragen."

Bei der WM 2026 werden 48 Nationen um den Titel kämpfen, was ein Novum ist. Ebenso ist es eine Neuheit, dass eine WM-Endrunde in gleich drei Ländern ausgetragen wird.