Doha (SID) - Die Letzten wollen die Ersten sein: Rekordweltmeister Brasilien ist am Vorabend des Eröffnungsspiels als letztes der 32 Teams zur Fußball-WM in Katar eingetroffen. Die Sondermaschine aus Turin landete AFP zufolge am späten Samstagabend Ortszeit auf dem Flughafen von Doha. In Italien hatten Neymar und seine Mitspieler ein fünftägiges Trainingslager absolviert.

Das erklärte Ziel von Nationaltrainer Tite ist der sechste WM-Titel. In der Gruppe G stellen sich den Brasilien zunächst Serbien (24. November), dann die Schweiz (28. November) und schließlich Kamerun (2. Dezember) entgegen.