Riga - Erling Haaland hat Norwegens Fußball-Nationalmannschaft vorerst an die Spitze der WM-Qualifikationsgruppe G geführt. Der Torjäger von Borussia Dortmund traf beim 2:0 (1:0) in Lettland per Foulelfmeter zur Führung (20.), Mohamed Elyounoussi (66.) legte in der zweiten Hälfte nach.

Norwegen stand damit am frühen Samstagabend in der engen Gruppe G mit 10 Punkten ganz vorne. Die Türkei (8) ist der erste Verfolger und kann noch am späteren Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg beim punktlosen Schlusslicht Gibraltar vorbeiziehen. Die Niederlande und Montenegro (beide 7) treffen zudem im direkten Duell (20.45/beide Spiele bei DAZN) aufeinander.

