Chisinau - Dänemark eilt mit Riesenschritten der Fußball-WM 2022 in Katar entgegen. Der EM-Halbfinalist schoss Moldau am Samstag in Chisinau mit 4:0 (4:0) ab und weist die perfekte Bilanz von 21 Punkten aus sieben Spielen in der Qualifikationsgruppe F auf.

Die Teilnahme an den Playoffs hat die Mannschaft des früheren Mainzer Bundesligatrainers Kasper Hjulmand bereits sicher. Schottland (3:2 gegen Israel) liegt drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte zurück, die Israelis elf.

Das punktgleiche Österreich hielt durch ein 2:0 (1:0) auf den Färöern den Anschluss.

