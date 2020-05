Köln (SID) - Angreifer Denis Thomalla hat sich am Mittwoch im Training des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen. Damit wird der 27-Jährige dem FCH bei der Saison-Fortsetzung der 2. Bundesliga in den kommenden Wochen vorerst fehlen. In dieser Spielzeit musste der variabel einsetzbare Offensivspieler aufgrund einer Hüftverletzung bereits eine Zeit lang pausieren.