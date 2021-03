Nach dem Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals träumt Holstein Kiel vom erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Einen ersten großen Schritt in Richtung Oberhaus können die Mannen von Ole Werner zum Abschluss des 24. Spieltags am Abend mit einem Sieg gegen Hamburger SV (ab 20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) machen.