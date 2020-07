Köln (SID) - Das Final-Four-Turnier um den deutschen Handball-Pokal der Frauen findet in diesem Jahr nicht statt. Wie die Handball Bundesliga Frauen (HBF) am Montag mitteilte, wurde die Endrunde aufgrund der Corona-Pandemie endgültig abgesagt.

Ursprünglich hätten am 23. und 24. Mai in Stuttgart die TuS Metzingen, der Thüringer HC, Frisch Auf Göppingen und Borussia Dortmund um den DHB-Pokal gespielt, die Veranstaltung wurde im Frühjahr vorerst ausgesetzt worden.

"Die Entscheidung, unser Saison-Highlight endgültig abzusagen, fällt uns sehr schwer", sagte HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt. Die derzeitigen Einschränkungen bezüglich Veranstaltungen in Baden-Württemberg sowie fehlende terminliche Alternativen würden eine weitere Verschiebung nicht zulassen.

Das Final Four 2021 ist derzeit für den 15. und 16. Mai in Stuttgart geplant. An dem Wettbewerb nehmen aufgrund der Pandemie lediglich die 16 Bundesligisten teil.