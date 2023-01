München - Das Handball-Fieber ist wieder ausgebrochen, denn die WM in Polen und Schweden steht an!

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Polen und Frankreich startet die Handball-WM 2023 am 11. Januar (ab 20:30 Uhr). Auch Deutschland ist mit am Start, trifft nach makelloser Vorrunde und ebenfalls erfolgreicher Hauptrunde im Viertelfinale auf Frankreich. ran gibt einen Überblick zu den wichtigsten Informationen rund um die Handball-WM 2023.

Handball-WM 2023: Wo werden die Platzierungsspiele der deutschen Mannschaft übertragen?

Die Spiele des DHB-Teams bei der WM sind im Free-TV wechselweise in der ARD bzw. im ZDF zu sehen.

Nach der Niederlage im Viertelfinale gegen Frankreich (28:35) ging es für das DHB-Team in die Platzierungsrunde Nach dem Sieg am Freitag gegen Ägypten geht es für Deutschland am Sonntag gegen Norwegen ins Spiel um Platz 5 (ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Alle 112 Spiele der Handball-WM sind beim kostenpflichtigen Streamingdienst sportdeutschland.tv zu sehen. Zudem hat sich Eurosport die Rechte für 15 Begegnungen ohne deutsche Beteiligung gesichert.

Handball-WM 2023 heute: Welche Teams stehen im Finale?

Im Finale trifft Frankreich auf Dänemark.

Handball-WM 2023: Welchen Platz hat die deutsche Mannschaft erreicht?

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der WM 2023 den fünften Platz erreicht. Im Spiel um Platz fünf setzte sich das Team von Alfred Gislason mit 28:24 durch.

Handball-WM 2023: Wie ist der Modus bei der Endrunde?

Aus den acht Vorrunden-Gruppen erreichen jeweils die drei besten Teams die Hauptrunde, wo damit 24 der 32 Teams vertreten sein werden. Die acht Gruppenletzten aus der Vorrunde spielen in im polnischen Plock weiter. Dort werden im Rahmen des sogenannten President's Cups die Plätze 25 bis 32 ermittelt.

Für die anderen 24 Teams geht es in der Hauptrunde in vier Gruppen zu je sechs Nationen weiter. Die Punkte, die die Hauptrunden-Teilnehmer in der Vorrunde gegen andere Hauptrunden-Teilnehmer erspielen konnten, nehmen sie dabei mit. In der Hauptrunde gilt es dann, unter die besten zwei Teams zu kommen, diese qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Nach dem Viertelfinale geht es auch für die Verlierer dieser Partien weiter, sie spielen in weiterer Folge die Plätze 5 bis 8 aus, selbes gilt später für die im Halbfinale unterlegenen Teams, die anschließend ebenfalls noch ein Platzierungsspiel bestreiten.

Sollte es in der K.o.-Phase nach der regulären Spielzeit Unentschieden stehen, gibt es zunächst eine Verlängerung von zwei Mal fünf Minuten. Anschließend entscheidend ein mögliches Siebenmeter-Werfen über den Sieg.

Handball-WM 2023: Wie liefen die deutschen Spiele bislang?

Nach drei Siegen aus drei Spielen in der Vorrunde ist das DHB-Team in die Hauptrunde eingezogen. Dort traf das Team von Alfred Gislason auf Argentinien, die Niederlande und Norwegen. Im Viertelfinale ging es dann gegen Olympiasieger Frankreich. Die Termine in der Übersicht:

Mittwoch, 25. Januar, 20:30 Uhr: Frankreich - Deutschland 35:28

Deutsche Ergebnisse in der Hauptrunde:

Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr: Deutschland - Argentinien 39:19

Samstag, 21. Januar, 20:30 Uhr: Deutschland - Niederlande 33:26

Montag, 23. Januar, 18 Uhr: Deutschland - Norwegen 26:28

Deutsche Ergebnisse in der Vorrunde:

13. Januar: Deutschland - Katar 31:27

15. Januar: Deutschland - Serbien 34:33

17. Januar: Algerien - Deutschland 21:37

Deutsche Ergebnisse in der Platzierungsrunde:

27. Januar: Deutschland - Ägypten 35:34 n.V.

29. Januar: Deutschland - Norwegen 28:24

Handball-WM 2023 heute live: Welche Spiele finden am 29. Januar statt?

15:30 Uhr: Ägypten - Ungarn (Spiel um Platz 7)

18:00 Uhr: Schweden - Spanien (Spiel um Platz 3)

21:00 Uhr: Frankreich - Dänemark (Finale) - ZUM LIVETICKER!