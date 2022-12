DTM

Spannung, Action und Premieren-Champion - DTM-Saisonrückblick 2022

Was war das für ein Saisonfinale am Hockenheimring. Action und Spannung bis zum letzten Rennen und ein erbitterter Kampf um die Krone. Am Ende feiert die DTM mit Sheldon van der Linde einen neuen Champion. Wir blicken zurück auf die DTM-Saison 2022.

52 min