München – Der nächste Schumacher steht vor dem Einstieg in die DTM: David Schumacher soll 2022 sein Debüt in der Traditions-Rennserie feiern. Das berichtet Motorsport-Magazin.com.

Demnach könnte der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher beim Mercedes-Kundenteam Winward Teamkollege von Meister Maximilian Götz und Lucas Auer werden. Schumacher hatte im vergangenen November einen Test für das HRT-Team bestritten, er konnte sich damals also schon einmal mit dem Mercedes-AMG GT3 vertraut machen, den er in der neuen Saison fahren soll.

Schumacher: Ein Name mit Tradition in der DTM

Ein Schumacher in der DTM hat übrigens Tradition. 1990 und 1991 absolvierte Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher fünf Gaststarts in der DTM. Davids Vater Ralf fuhr zwischen 2008 und 2012 insgesamt 52 Rennen in der DTM.

David Schumacher hatte 2021 seine zweite Formel-3-Saison absolviert. Nachdem er im ersten Jahr nicht einmal in die Punkte fahren konnte, steigerte er sich deutlich, ein Rennen konnte er gewinnen und wurde mit 55 Punkten Gesamtelfter. Er hatte lange offengelassen, wie es weitergeht. Er wird sich nun offenbar auf die GT3-Schiene konzentrieren.

