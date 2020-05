München - Im Juli, so der Plan, soll die DTM in die neue Saison gehen (live in SAT.1 und auf ran.de). Wieder mit am Start, Nico Müller, Vizemeister von 2019, der 2020 für ABT-Audi fährt, aber auch in der Formel E und aktuell in der Formula E: Race At Home Challenge (Samstag, 16.30 Uhr live auf ran.de) an den Start geht. Letztere sorgte vor wenigen Tagen durch den Betrug und die anschließende Suspendierung von Daniel Abt für negatives Aufsehen.

Nico Müller äußerte sich im exklusiven Interview mit rande via Instagram Live über seinen Rennfahrer-Kollegen: "Daniel hat das ganz sicher nicht mit böser Absicht getan. Es war ein großer Fehler, keine Frage. So wie ich ihn kenne aber eben nicht aus böser Absicht. Er hat die Situation falsch eingeschätzt, das tut mir für ihn persönlich sehr leid. Aber es ist eben auch so: Man muss akzeptieren, dass es mit dem Logo auf der Brust auch ein offizieller Auftritt ist, egal wie ernst man es selbst nimmt. Ob die Bestrafung nun so gerechtfertigt ist, steht mir nicht zu es zu beurteilen."

"Abt wird weiterkämpfen"

Trotz der Suspendierung geht der 28-jährige Schweizer davon aus, Abt schon bald wieder im Motorsport zu sehen. "Ich bin überzeugt, dass es für ihn wieder weitergehen wird und wir ihn wieder auf einer Rennstrecke sehen werden. Jetzt ist es ein bitterer Schlag mit diesem abrupten Ende. Aber er wird daraus wachsen und stärker zurückkommen. Er ist ein Abt – er wird weiterkämpfen!"

DTM eSports Classic Challenge im kostenlosen Livestream

Für Müller selbst zählt aber nun der Start der DTM im Juli und die nun anstehenden Test ab 8. Juni am Nürnburgring (ran.de wird täglich davon berichten). Der Vizemeister des Vorjahres kann es kaum abwarten, sich wieder hinter das Lenkrad zu klemmen: "Die Vorfreude ist wirklich riesig darauf. Wir sind im täglichen Austausch mit den Ingenieuren, wir sind alle heiß vor dieser kompakten und intensiven Saison. Die Tests sind wichtiger denn je, weil wir danach weniger Zeit haben werden das Setup immer weiter zu entwickeln, wenn die Rennen Schlag auf Schlag kommen werden. Umso wichtiger sind dieses Jahr die Tests."

DTM-Aus von Audi für Müller ein Schock

Für Müller, der seit 2014 für Audi in der DTM fährt, wird es die letzte Saison für den Ingolstädter Rennstall werden, denn Audi wird sich nach der Saison 2020 aus der DTM zurückziehen. Eine Nachricht, die den langjährigen DTM-Fahrer ziemlich geschockt hatte. "Klar gab es Gerüchte, aber man glaubt immer noch dran, dass es nicht so kommt. Wir haben es am selben Tag erfahren wie die Öffentlichkeit, das war ein Schock. Schon als die Einladung für den Conference-Call kam, dachte ich 'Oh, das ist nicht normal.' Und dann ist da erst einmal eine Leere zu spüren. Die DTM war und ist ein riesiger Bestandteil meines Lebens, alles im Alltag dreht sich darum. Das ist schon schwer zu schlucken. Aber jetzt gilt es die gemeinsame DTM-Zeit mit Audi zu krönen", so Müller.

Neben der DTM dreht Nico Müller auch noch in der Formel E seine Runden, für die der 28-Jährige mittlerweile ein Faible entwickelt hat. "Ich war schon immer ein großer Freund der Formel E – sie macht viel Spaß, auch wenn es diese Saison für uns als einziges Privatteam nicht leicht ist. Die Formel E war Liebe auf den ersten Blick. Ich erschließe mir hier auch eine neue Welt, weil viele Einstellungen eben auch ein Software-Thema sind. Wie es hier für mich weitergeht, werden wir sehen", so der Schweizer.

"Ich hoffe, dass wir diese Saison noch einige gute Rennen haben"

Jetzt hat Müller erst einmal die Saison 2020 im Blick. "Ich hoffe, dass wir diese Saison noch einige gute Rennen haben. Das Gerücht, dass wir sechs Rennen in Berlin haben, habe ich auch nur als Gerücht gehört. Aber klar wäre es interessant dort unterschiedliche Streckenlayouts und vielleicht zu unterschiedlichen Tageszeiten zu fahren. Auch wenn ich nicht weiß, wo wir am Auto die Scheinwerfer anbringen sollen."

Neben DTM und Formel E will Nico Müller auch noch einige Sim Races bestreiten, sieht seine Chancen an der Konsole jedoch sehr realistisch. "Ich habe für mich es so beschlossen, dass ich so viel Zeit investiere wie es mir fahrerisch etwas bringt, ich Spaß habe und die Leute draußen eine gute Show geboten bekommen. Ich weiß, dass ich vermutlich kein Rennen gewinnen werde gegen einige Spezialisten", so Müller.

