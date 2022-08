Luca Stolz hat es geschafft: Der HRT-Mercedes-Pilot darf sich nun Rennsieger in der DTM nennen! Und der Deutsche hat es ausgerechnet auf seiner Heimstrecke auf dem Nürburgring geschafft, wo er sich in einem anfangs spektakulären Sonntagslauf durchsetzte.

"Wenn man zuhause gewinnt, mit deiner Heimmannschaft ... Das ist schon ein sehr wichtiger Sieg für uns", freut sich Stolz. Zumal er im ersten Rennen am Samstag als 17. im grauen Mittelfeld versank. "Ich hatte gestern einen wirklich schlechten Tag. Es ist wirklich schön, so zurückzukommen", sagt Stolz nach seinem DTM-Premierenerfolg weiter.

Der Nürburgring spielt schon seit jeher eine besondere Rolle für Stolz, schließlich kommt auch der Mercedes-AMG-Pilot aus Rheinland-Pfalz. Und durch seine diversen GT3-Einsätze im Laufe der Jahre fahre er "im Prinzip zehn Mal im Jahr" auf der Traditionsstrecke in der Eifel. Kein Wunder also, dass der Nürburgring einen besonderen Stellenwert für Stolz hat.

Luca Stolz: HRT-Stopp hat den Unterschied gemacht

"Es ist immer noch eine meiner Lieblingsstrecken, selbst mit der Abkürzung", schwärmt Stolz. "Aber ich mag die Strecke auch und denke, dass sie gut zu unserem Auto passt und umgekehrt. Es war einfach ein guter Tag für uns." Den Grundstein dafür legten Stolz und das Haupt Racing Team mit einem hervorragenden Stopp während der SC-Phase.

Dadurch gelang es dem Mercedes-AMG-Piloten, die bis dahin vor ihm liegenden Sheldon van der Linde und Thomas Preining hinter sich zu lassen. "Es war der richtige Call, hinter dem Safety-Car zu stoppen. Das Team hat einen herausragenden Stopp hingelegt, das war der schnellste des Tages! Das hat den Unterschied gemacht", lobt Stolz die HRT-Truppe.

Wie erklärt sich Stolz die fixe Arbeit seiner Boxencrew? "Wir trainieren viel. Wir gehen immer eine Woche vorher irgendwo zum trainieren und machen da viele Boxenstopps und stecken da viel Energie rein", antwortet er. "Die Jungs verdienen das."

DTM-Erfolg in einer Reihe mit Sieg in Bathurst

Der erste Erfolg in der DTM rückt nun allerdings auch Stolz selbst ins Rampenlicht. Bisher hatte der Deutsche vor allem auf der Langstrecke auf sich aufmerksam gemacht, wo er sich meistens ein Fahrzeug mit seinem Markenkollegen Maro Engel teilt. Noch im Vorjahr waren Engel und Stolz als Fahrer-Duo im ADAC GT Masters unterwegs und wurden Gesamtdritte.

Stolz kann unter anderem auf Siege und Podiumsplatzierungen in der GT-World-Challenge Europe oder bei den 24h von Daytona zurückblicken, doch was sind für ihn persönlich die größten Erfolge im GT-Rennsport? "Das ist immer schwierig zu sagen", meint Stolz auf Nachfrage von 'Motorsport-Total.com' auf der Pressekonferenz nach dem Rennen.

"Ich habe Bathurst in diesem Jahr gewonnen, was wirklich besonders war, denn die Strecke ist dort auch sehr besonders. Ich war Zweiter in Spa, auch wenn das immer noch ein wenig enttäuschend ist. Wir hatten ein ziemlich beschädigtes Auto und hatten auf jeden Fall eine Siegchance. Da gibt es also ein paar Rennen, die ich als Top-Ergebnisse hervorheben kann."

Doch auch der erste DTM-Erfolg findet sich in dieser Aufzählung wieder: "Dieser Sieg hier zählt auch viel, nachdem wir von P8 gekommen sind. Und auf der Heimstrecke zu gewinnen ist immer schön und besonders. Daran werde ich mich sicher lange erinnern." Nun geht es für Luca Stolz darum, weitere Erinnerungen dieser Art zu kreieren.