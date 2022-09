Spielberg - Ralf Schumacher hat sich für eine Absage des Sonntags-Rennens in Spielberg (13:00 Uhr live auf ProSieben und ran.de) ausgesprochen, sollten sich die Wetterbedingungen nicht verbessern.

"Es gibt einfach Bedingungen, die sind unfahrbar und zu gefährlich. Der Restart war ein Fehler, da muss man als Rennleitung Geduld haben", sagte der Vater von DTM-Fahrer David Schumacher am ran-Mikrofon.

Im Qualifying hatten die Fahrer mit der regennassen Fahrbahn schwer zu kämpfen, die Session wurde nach Unfällen mehrmals unter-, nach der dritten Rotten Flagge schließlich abgebrochen.

"Auch wenn es mir leid für die Zuschauer tut, aber wenn es so bleibt, würde es keinen Sinn machen. Der Michelin verdrängt einfach nicht genug Wasser und dann hat man gar keine Chance als Fahrer. Deswegen kann ich nur hoffen, dass die Rennleitung dazu gelernt hat, länger wartet wie am Nürburgring oder das Rennen absagt."

Ralf Schumacher mit Seitenhieb gegen Gerhard Berger

Auch zum Thema Track Limits äußerte sich der ehemalige Formel 1-Fahrer. In Spielberg wurden bereits gegen zahlreiche Fahrer Strafen wegen einer Überschreitung der Streckenbegrenzungen ausgesprochen, unter anderem gegen den Gesamtführenden Sheldon van der Linde, der neun Plätze nach hinten versetzt wurde.

"Es ist recht lustig im Moment, muss ich sagen", so Schumacher. "Strafen werden ausgesprochen, wieder zurückgenommen. Der Wirrwarr hat sich nicht so ganz verändert, leider Gottes."

Der 47-Jährige wisse zwar, dass Track Limits dafür da seien, "dass sie eingehalten werden. Die Rennleiung und die ganze DTM sind da gerade unter großem Druck. Aber da ist viel Luft nach oben, das weiß auch Gerhard Berger selbst, auch wenn sein süffisanter Kommentar eher dahin ging, ja, der Ralf ist emotional, aber darum geht es gar nicht."

Der DTM-Chef hatte auf Schumachers jüngste Kritik am Regelwerk mit Blick auf Sohn David geantwortet: "Ich glaube, dass das bei Ralf eher aus der Emotion kommt, die er an so einem Wochenende mitträgt."

Zum kompletten Interview mit Ralf Schumacher.

