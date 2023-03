Rene Rasts Programm für die Saison 2023 nimmt weiter Formen an: Der dreimalige DTM-Champion, der dieses Jahr in der Traditionsserie erstmals für das BMW-Team Schubert an den Start geht und in der Formel E für McLaren antritt, bestreitet nun auch die 24 Stunden von Le Mans in einem LMP2-Boliden.

Allerdings nicht wie im Vorjahr für WRT, sondern für das französische TDS-Racing-Team, das unter der Flagge von Tower Motorsport einen Oreca-Gibson 07 einsetzt. Neben dem 63-jährigen Tower-Motorsport-Boss John Farano teilt sich Rast das Cockpit mit dem US-amerikanischen IMSA-Star Ricky Taylor, der 33 Jahre alt ist und schon achtmal beim Klassiker am Start war.

Für Rast ist es der fünfte Auftritt an der Sarthe und der zweite in der LMP2-Klasse, nachdem er im Vorjahr mit WRT auf Platz zwei landete. Er und Taylor waren bisher noch nie Teampartner.

Warum der Le-Mans-Einsatz für Rast Sinn ergibt

Der Einsatz ergibt Sinn, denn Rast wurde von BMW auch für die LMDh-Einsätze mit WRT ab 2024 in der WEC und in Le Mans geholt. Mit dem LMP2-Gastspiel in Le Mans sammelt der 36-jährige Mindener weiter Erfahrung mit den Prototypen, obwohl er 2023 im Gegensatz zum Vorjahr nicht die WEC-Saison bestreitet.

Dafür sind schon in den kommenden Monaten erste Testfahrten von WRT mit dem BMW M Hybrid V8 geplant, bei denen möglicherweise auch Rast zum Einsatz kommen wird.

Aber auch dieses Jahr in Le Mans kann sich Rast auf eine erfahrene Truppe verlassen, denn das TDS-Racing-Team kam 2017 unter der Flagge von Jackie Chan DC Racing im Gesamtklassement sensationell auf den Plätzen zwei und drei ins Ziel und stellte damit auch den LMP2-Klassensieg sicher. Dieses Jahr tritt man zum zwölften Mal in Folge in Le Mans an.

Rast will in Le Mans "um den Klassensieg kämpfen"

"Es ist unser Ziel, unser Wissen von den 24 Stunden von Le Mans auszuspielen, um die sehr konkurrenzfähige LMP2-Pro-Am-Klasse mit Tower Motorsports zu gewinnen", peilt TDS-Racing-Co-Teambesitzer Xavier Combet den Sieg an: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Ricky Taylor und Rene Rast beim Versuch, dieses Ziel zu erreichen, zwei sehr gute Verbündete sein werden."

Auch Rast freut sich auf den Start mit dem Team beim Langstrecken-Highlight. "Le Mans ist eines meiner Lieblingsrennen, und es fühlt sich immer gut an zurückzukehren, vor allem angesichts des 100-Jahr-Jubiläums", sagt er.

Und weiter: "Ich denke, wir haben ein sehr solides und professionelles Team im Rücken und ein starkes Fahrer-Line-Up, also freue ich mich sehr darauf, wieder bei diesem Event an den Start zu gehen und hoffentlich um den Klassensieg zu kämpfen. Ich kann es nun gar nicht erwarten, in Monza erstmals in dieses Auto einzusteigen, um diese Maschine zu testen."