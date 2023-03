von Mike Stiefelhagen

Aston-Martin-Pilot Lance Stroll hat sich kurz vor dem Formel-1-Saisonstart bei einem Fahrradunfall mehrere Knochenbrüche in der Hand zugezogen - es stand lange auf der Kippe, ob der Kanadier für das Rennen in Bahrain fit wird.

Offizieller Ersatzfahrer des Teams ist Rookie Felipe Drugovich. Viele Fans vermuteten deshalb, dass sich Aston Martin bei Sebastian Vettel, der in der vergangenen Saison noch für das Team an den Start ging, melden könnte, um Stroll zu ersetzen.

Aston Martin: Respekt vor Sebastian Vettel

Im "F1 Nation Podcast" verrät Mike Krack, dass diese Vermutung ein echtes Gedankenspiel des Teamchefs war: "Wir waren zu 100 Prozent versucht, Sebastian zu kontaktieren. Doch wir haben es, aus Respekt vor seiner Entscheidung, die Karriere zu beenden, gelassen. Ich denke, es wäre nicht korrekt gewesen, ihn überhaupt zu fragen. Wir wollten ihn nicht in eine schwierige Situation bringen."

Damit offenbart Krack, dass Vettels Nummer normalerweise die erste wäre, die er in so einem Fall wählen würde. Im Endeffekt war es nichtig, da Stroll das Rennen trotz seiner Verletzungen fahren konnte.

Sebastian Vettel kontaktiert Aston Martin

Aktuell ist Aston Martin Zweiter in der Konstrukteurswertung und konnte mit Fernando Alonso schon zwei Podien feiern. Da Vettel in der vergangenen Saison ein schwächeres Auto als das aktuelle bei Aston Martin vorfand, glauben viele, es könnte den Deutschen wurmen, die Karriere beendet zu haben.

Doch Krack erzählte im Podcast auch, wie Vettel auf den Aston-Martin-Trend reagierte.

"Wir haben Kontakt. Vor der Saison und auch jetzt. Seb war typisch Seb. Er hat uns gentleman-like gratuliert, nachdem wir in Bahrain auf dem Podium standen", sagte Krack, der Vettel mehrfach gesagt habe, dass es auch sein Verdienst sei: "Er hat uns in allen Bereichen in den vergangenen zwei Jahren nach vorne gebracht und uns in allen Bereichen verbessert. Wir konnten viel von ihm lernen. Er ist auch ein wichtiger Grund dafür, warum wir aktuell da stehen, wo wir sind. Er ist auch in Ordnung damit. Er bereut nichts. Der Respekt zwischen ihm und mir und auch zwischen dem Team und Vettel ist durch sein aufrichtiges Verhalten immens."