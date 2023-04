Der Mexikaner Sergio Perez hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen und seinem Red-Bull-Team den vierten Erfolg im vierten Saisonrennen beschert. Perez siegte auf den Straßen von Baku vor seinem Teamkollegen Max Verstappen und dem Monegassen Charles Leclerc, der das erste Podium für Ferrari in diesem Jahr einfuhr.

In der Fahrerwertung setzen sich die Red-Bull-Fahrer nach jeweils zwei Siegen von den Verfolgern immer mehr ab. Doppelweltmeister Verstappen liegt weiterhin vorn, den Niederländer trennen aber nur noch sechs Punkte von Perez, der am Samstag auch das Sprintrennen in Baku gewonnen hatte.

Der gebürtige Emmericher Nico Hülkenberg war dem Feld aus der Boxengasse hinterhergefahren, der Haas-Pilot kam beim sechsten Grand-Prix-Sieg von Perez als 17. ins Ziel.