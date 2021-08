Budapest (SID) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat nach dem Start des Großen Preises von Ungarn einen Massencrash in der ersten Kurve verursacht. Der Finne verbremste sich auf regennasser Strecke auf dem Hungaroring, krachte von hinten in den McLaren von Lando Norris, der wiederum in die Seite des Red Bull von WM-Spitzenreiter Max Verstappen rutschte.

Das Rennen wurde danach unterbrochen. Während Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes dem Trubel unbeschadet entkam, fiel Verstappen mit seinem beschädigten Auto auf Rang 13 zurück. Bottas, Sergio Perez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und Lance Stroll (Aston Martin) schieden aus.

Sebastian Vettel im Aston Martin fuhr auf Platz drei vor, Haas-Pilot Mick Schumacher verbesserte sich um zehn Positionen auf Rang zehn.

Das Rennen soll voraussichtlich um 15.35 Uhr neu gestartet werden.