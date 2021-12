Köln (SID) - Für den früheren Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (91) hat das umstrittene Saisonfinale der Motorsport-Königsklasse in Abu Dhabi im Niederländer Max Verstappen den richtigen Weltmeister hervorgebracht. "Es war ein Super-Rennen mit dem richtigen Ergebnis", sagte der Brite der Bild.

Verstappen (Red Bull) hatte Titelverteidiger Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) am Sonntag in der letzten Runde des Rennens überholt und sich damit erstmals die WM-Krone aufgesetzt. "Er hat es verdient und es ist gut für die Formel 1 nach der Dominanz von Mercedes und Hamilton einen neuen, jungen Champion zu haben", so Ecclestone.

Mit der Arbeit von FIA-Rennleiter Michael Masi, der in diesem Jahr für viele Entscheidungen kritisiert wurde, war auch Ecclestone größtenteils nicht einverstanden. "Er war in vielen Fällen mit seinem Job die ganze Saison überfordert und hätte ihn vielleicht gar nicht haben sollen", sagte der ehemalige Promoter: "Er hat zum Schluss allerdings die richtige Entscheidung getroffen, Lewis und Max in der letzten Runde noch einmal gegeneinander fahren zu lassen."

Nach einer Safety-Car-Phase hatte Masi das Rennen eine Runde vor Schluss wieder freigegeben, eigentlich hätte das Feld aber noch einen vollen Umlauf dahinter zurücklegen müssen. Nur so erhielt Verstappen noch die Chance, anzugreifen. Mercedes protestierte erfolglos gegen das Ergebnis.

"Es wäre unfair gewesen, eine solche Saison und ein solches Finish mit dem Safety Car zu beenden", meinte Ecclestone: "Hamilton wäre dann Weltmeister gewesen. Alle Fans hätten dann doch gesagt: 'Was machen denn diese dummen Stewards.' Nein, er hat in diesem Fall das Richtige getan."