München - Die Saison 2022 wird die letzte für Formel-1-Pilot Sebastian Vettel sein. Das gab der 35-Jährige Heppenheimer auf Instagram bekannt. Den Account hatte er sich vor kurzem erst erstellt.

Vettel wurde 2010 bis 2013 Weltmeister und gewann insgesamt 53 Rennen für Toro Rosso, Red Bull und Ferrari. Zuvor hatte Mike Krack, Teamchef von Aston Martin, sich bei einer Verlängerung des Heppenheimers noch optimistisch gezeigt.

Mehr Zeit mit der Familie - Kritik am F1-Zirkus

In einem knapp vierminütigen Video auf Instagram sagte Vettel: "Neben dem Rennsport habe ich eine Familie. Meine Leidenschaft für die Formel 1 geht einher mit einem enormen Zeitaufwand. Zeit, die ich demnächst mit meiner Familie verbringen möchte." Der vierfache Champion ist der Vater von drei Kindern.

"Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Ich will meine Kinder aufwachsen sehen und ihnen meine Werte weitergeben. Kinder sind unsere Zukunft", so Vettel weiter.

Auch sein Engagement gegenüber einer grüneren Formel 1 sprach der noch-Aston-Martin-Pilot an. "Formel-1-Fahrer zu sein bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen", so Vettel. Und auch Kritik an der FIA und dem F1-Zirkus äußerte er: "Der Wille, Veränderungen umzusetzen, muss viel stärker werden und schon heute zum Handeln führen. Reden reicht nicht mehr aus. Es gibt keine Alternative", warnte Vettel vor der schon stattfindenden Klimakrise.

Zum Abschied bedankte er sich noch bei seinen Fahrerkollegen: "Danke, dass ich die Strecke mit euch teilen durfte. Ich habe jeden Meter davon geliebt." Vettels Video steht unter dem Motto "There is still a race to win", ebenfalls eine Anspielung auf den Klimawandel.

