Die Silly-Season zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 hat es in sich: Nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel bei Aston Martin hat es einen Dominoeffekt gegeben, der auch AlphaTauri erreicht hat: Pierre Gasly wird nach neun Jahren den Red-Bull-Kosmos verlassen, um bei Alpine anzuheuern. Der Franzose glaubt, das richtige Timing gefunden zu haben.

Der Platz beim französischen Rennstall wurde deshalb frei, weil Fernando Alonso nach Vettels Bekanntgabe einen Vertrag bei Aston Martin unterschrieben hat. Eigentlich wollte Alpine auf seinen Junior Oscar Piastri setzen, doch da dieser keinen gültigen Vertrag hatte, unterschrieb das Talent ein Arbeitspapier bei McLaren, wo er Daniel Ricciardo ersetzen wird. So war der Weg für Gasly frei, Esteban Ocons neuer Teamkollege zu werden.

AlphaTauri hat wiederum mit Nyck de Vries einen Nachfolger für Gasly gefunden, jedoch war es nicht einfach, den Franzosen ziehen zu lassen, da er noch einen Vertrag bis Ende 2023 beim Red-Bull-Team hatte. Daher war die Ablösesumme für Alpine wohl auch nicht gering. Gasly selbst freut sich über den Tapetenwechsel mit 26 Jahren.

"Diese Möglichkeit hat sich im Sommer aufgetan und dann haben wir begonnen, darüber zu sprechen", sagt er. "Es ist ein großer Wechsel für mich, da ich neun Jahre bei Red Bull war, also quasi meine ganze Karriere lang. Es fühlt sich an, als würde ich ein Kapitel beenden und eine neue Reise antreten. Es fühlte sich aber natürlich an und ich bin mir sicher, dass es die richtige Entscheidung war."

Alpine habe Gasly wegen der Ambitionen und der Entwicklung in den vergangenen Jahren überzeugt. "Sie werden jede Saison besser und es gibt eine Strategie, dass das Team innerhalb der nächsten 100 Grands Prix an der Spitze mitkämpfen kann. Sie gehen den richtigen Weg", ist sich Gasly sicher. "Ich wollte die Sache selbst in die Hand nehmen und diese Möglichkeit bei einem Hersteller ergreifen. Ich glaube an das Projekt und freue mich darauf", sagt er.

Alpine wollte den Franzosen unbedingt und hat damit ein reines blau-weiß-rotes Team zusammengestellt, da Ocon ebenfalls aus Frankreich stammt. Jedoch waren die Verhandlungen über einen Wechsel von Gasly mit Red Bull nicht einfach. Der 26-Jährige sei verzückt gewesen, wie sehr sich Alpine in den Gesprächen mit Red Bull um ihn bemüht habe. "Sie haben wirklich alles getan, um mich zu bekommen und es waren keine einfachen Verhandlungen", stellt Gasly klar.