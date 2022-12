München/Maranello - Haas-Teamchef Günther Steiner hat angedeutet, dass Motorenpartner Ferrari mit seinem Formel-1-Aggregat 2023 große Fortschritte gemacht hat, und er die Power-Unit frech als "die Bombe" lobt.

Ferraris 2022er-Motor war in diesem Jahr ein großer Schritt nach vorn. Der scheidende Teamchef Mattia Binotto erklärte, dass die Mannschaft aus Maranello den größten Fortschritt in einer Saison gemacht habe, den er je erlebt habe.

"Was die Antriebseinheit angeht, haben wir uns große Ziele gesetzt", sagte er im Sommer. "Und was ich in der vergangenen Saison gesehen habe, dass wir in der Lage waren, die Power-Unit für 2022 zu entwickeln, das habe ich in mehr als 25 Jahren in Maranello noch nie gesehen."

Steiner nach Gespräch mit Binotto euphorisch

Während der italienische Hersteller mit dem Einfrieren des Formel-1-Motors in der Entwicklung hart an der Leistung gearbeitet hat, gab es jedoch einige Probleme mit der Zuverlässigkeit. Binotto enthüllte am Ende des Jahres, dass das Team seine Leistung in der zweiten Hälfte der Saison drosseln musste, um sicherzustellen, dass sich die Probleme nicht wiederholen.

Aber Ferrari konnte beim Saisonfinale in Abu Dhabi aggressiver vorgehen, nachdem man die früheren Probleme in den Griff bekommen hatte. Damit ist das Team für die maximale Leistung des Motors im Jahr 2023 gerüstet, was die Titelhoffnungen von Charles Leclerc und Carlos Sainz sowie die Form der Kundenteams stärken könnte.

Steiner, der am Wochenende bei der Verleihung der Lorenzo-Bandini-Trophäe in Faenza auftrat, wo sein Schützling Kevin Magnussen die Auszeichnung entgegennahm, gab Hinweise auf den Optimismus innerhalb von Ferrari.

"Am Donnerstag habe ich mich mit Mattia Binotto getroffen und er hat mir gesagt, dass der Motor der nächsten Saison eine Bombe sein wird", sagt er. "In der Emilia-Romagna gibt es eine große Unterstützung für Ferrari. Und wenn er [der Motor] konkurrenzfähig ist, wird das auch für uns positiv sein."

Steiner: Haben unsere Ziele bei Haas noch nicht erreicht

Steiner fügt hinzu, er sei ermutigt von den Fortschritten, die Haas im Jahr 2022 gemacht habe, darunter eine überraschende Poleposition für Kevin Magnussen beim Großen Preis von Brasilien, aber er meint, dass die Ziele des Teams noch nicht erreicht worden seien.

"Wir haben zwei schwierige Jahre mit der Pandemie hinter uns", so Steiner. "Die gerade zu Ende gegangene Meisterschaft lief gut, aber sie hätte auch besser laufen können. Wir betrachten es als ein Jahr des Wachstums."

"Magnussen hat uns eine Poleposition beschert, die nicht in den Plänen stand, und 2023 wollen wir weiter wachsen. Das Ziel ist es, in der Tabelle einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, immer um Punkte zu kämpfen und eines Tages auf dem Podium zu stehen."

Im Gespräch in Faenza, just neben dem Hauptsitz des Konkurrenten AlphaTauri, den Haas in diesem Jahr in der Konstrukteurswertung überholt hat, sagt Steiner, dass die Bemühungen seines Teams und der Input des Technischen Direktors Simone Resta ihn zuversichtlich für die Aussichten im Jahr 2023 stimmen.

"Sie werden sehen, dass wir nächstes Jahr einen Boliden haben werden, der einen Schritt nach vorne bedeutet", sagt er. "Wir hoffen, dass wir AlphaTauri wieder schlagen können."