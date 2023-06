UPDATE, 4. Juni, 16:45 Uhr: Verstappen gewinnt Spanien-GP - Mercedes feiert Doppel-Podium

Max Verstappen hat souverän den Großen Preis von Spanien gewonnen und steuert zielstrebig auf seinen dritten Titel in Folge zu. Beim siebten Erfolg seines Red-Bull-Teams im siebten Saisonrennen gewann der Niederländer vor den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell (beide England).

"Es ist immer wieder ein Riesenvergnügen, so ein Auto fahren zu dürfen", sagte Verstappen am "Sky"-Mikrofon: "Unglaublich, wieder hier zu stehen. Ich hatte ein starkes Wochenende, ich hoffe, das können wir so weitermachen."

Auch Lewis Hamilton war die Freude über Platz zwei und drei für Mercedes anzusehen. "Was für ein Ergebnis für unser Team, das haben wir so nicht erwartet", sagte er bei "Sky": "Riesenlob an die Leute in der Fabrik, die uns so weit nach vorne gepusht haben. Das ist ein tolles Ergebnis. Das ist das, was wir im Moment können, Schritt für Schritt, und wenn wir dann am Ende des Jahres noch ein bisschen dichter dran sind, wäre das toll."

Durch seinen 40. Formel-1-Sieg, den bereits fünften in dieser Saison, baute Verstappen seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf seinen Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko), der nur Vierter wurde, auf 53 Punkte aus. Nico Hülkenberg kam im Haas nicht über Rang 15 hinaus.

UPDATE, 3. Juni, 18:00 Uhr: Verstappen startet von der Pole - Hamilton und Russell crashen

Nach seinen souveränen Vorstellungen in den freien Trainings hat Max Verstappen am Samstagnachmittag auch das Qualifying für sich entschieden. Mit einer Zeit von 1:12,272 Minuten ließ er Carlos Sainz (Ferrari) und Lando Norris (McLaren) hinter sich.

Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Lando Norris erlebten einen bitteren Nachmittag, beide crashten ineinander. Für Hamilton reichte es dennoch zu P5, Russell startet am Sonntag von der zwölften Position. Die komplette Startaufstellung findet ihr hier.

UPDATE, 3. Juni, 12:00 Uhr: Verstappen auch im dritten freien Training stark

Im dritten freien Training am Samstagvormittag ließ Verstappen erneut die Konkurrenz hinter sich. Mit 1:13,664 Minuten sicherte sich der Niederländer die Bestzeit.

Auf dem zweiten Platz landete Red-Bull-Kollege Sergio Perez, Dritter wurde Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg belegte den 14. Platz. Eine Schrecksekunde hatte Williams-Pilot Logan Sargeant zu überstehen, der seinen Wagen ins Kiesbett setzte und eine minutenlange Unterbrechung verursachte.

UPDATE, 2. Juni. 14:45 Uhr: Max Verstappen dominiert erstes freies Training in Barcelona

Max Verstappen und Red Bull haben dem Update-Feuerwerk der Konkurrenz im ersten freien Training zum Großen Preis von Spanien eindrucksvoll getrotzt. Der Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte in 1:14,606 Minuten die deutliche Bestzeit vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko/+0,768 Sekunden). Beide gehen das siebte Saisonrennen mit einem frischen Motor an.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



Red Bull tops the opening session of the weekend, with Esteban Ocon just behind #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/grnxabHZKT — Formula 1 (@F1) June 2, 2023

Sieben der zehn Teams brachten neue Teile mit an den Circuit de Barcelona-Catalunya, allen voran für Mercedes und Ferrari sollte die Rückkehr auf eine klassische Rennstrecke zu einem Härtetest werden.

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lokalmatador Carlos Sainz erreichten zunächst allerdings nur die Plätze acht und neun mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf Verstappen, Mercedes reihte sich mit George Russell und Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf den Plätzen zehn und zwölf ein.

F1 in Barcelona: Wieder Verstappen als Sieger?

Nach dem Rennen in Monte Carlo geht es nun Schlag auf Schlag weiter. Jetzt steht schon der nächste Grand Prix vor der Tür: Am Wochenende ist die Formel 1 in Barcelona zu Gast, wo der Große Preis von Spanien auf dem Programm steht.

Als Sieger aus dem Vorjahr wird Max Verstappen an den Start gehen.

Der Fahrer von Red Bull Racing konnte sich im vergangenen Jahr den Barcelona-Grand-Prix sichern und damit die Siegesserie von Lewis Hamilton beenden, der von 2017 bis 2021 in Katalonien triumphierte.

Und wer kann sich dieses Jahr den Grand Prix von Barcelona sichern? Eine Tendenz ist eventuell bereits am Freitag zu sehen, wenn mit den freien Trainings gestartet wird.

Formel 1 heute live: Wann finden die freien Trainings, das Qualifying und das Rennen in Barcelona statt?

Formel 1 in Barcelona heute live: Runden, Streckenlänge, bisherige Sieger - Infos zum GP in Barcelona

Streckentyp: Circuit de Barcelona-Catalunya

Rundenzahl: 66

Streckenlänge: 4,675 Kilometer

Austragungsort seit: 1991

Rekordsieger: Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je sechs Siege)

Formel 1 in Barcelona heute live: Werden die Sessions und das Rennen im Free-TV übertragen?

Nein, es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Während in der vergangenen Saison immerhin noch vier Grand Prix im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL liefen, begleitet der Sender dieses Jahr nicht mehr die Königsklasse des Motorsports.

Formel 1 heute live: Wer überträgt den Großen Preis von Spanien im Pay-TV und Livestream?

Im Pay-TV ist Sky für die Übertragung zuständig. Der Sender überträgt im TV und Livestream. Den Livestream findet ihr bei WOW und in der Sky-Go-App, dem Streamingdienst des Senders. Die Angebote sind allerdings kostenpflichtig

Formel 1 live: Wer überträgt den Großen Preis von Spanien im kostenlosen Livestream?

Sky überträgt den Großen Preis von Spanien ausnahmsweise kostenfrei und frei zugänglich als Livestream auf YouTube und auf der Sky-Website.

Formel-1-Rennen in Barcelona heute live: Wo gibt's einen Liveticker?

Mit den Liveticker von ran bleibt ihr stets auf dem Laufenden - vom ersten freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag.

Formel 1 heute live: Der Große Preis von Spanien im TV und Livestream - Highlights zum Rennen

Falls ihr das Rennen nicht verfolgen könnt, euch die wichtigsten Szenen aber ansehen wollt, findet ihr diese sowohl bei Sky als auch bei Sport1.